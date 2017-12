(P) Tipsterii din echipa PariuriX.com, profit în 8 luni din primele 11 ale anului

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Dacă nu ai urmărit ponturile specialiștilor din cadrul comunității pariorilor din România în 2017, află că ai dat cu piciorul la un potențial profit de peste 1130 de unități! Da, această demonstrație de forțe a tipsterilor din echipa PariuriX.com nu face decât să confirme faptul că profitul în pariuri sportive online este posibil pe termen lung. Miile de ore investite în analizarea partidelor propuse au fost transpuse în predicții la care toți pasionații de pariuri sportive de la noi din țară au avut acces în mod complet gratuit.

Peste 60% dintre ponturile furnizate de către 3 dintre preferații tăi au fost câștigate, iar cei mai performanți specialiști au încheiat perioada de 11 luni cu 9 luni în care te-au ajutat să realizezi profit. Un alt detaliu impresionat este faptul că nu mai puțin de 4 tipsteri din echipa PariuriX.com au avut un randament de profitabilitate de peste 5%, performanță cu care se pot lăuda foarte puțini tipsteri de pe întregul mapamond!

VEZI AICI PONTURILE SPECIALIȘTILOR DIN ECHIPA PARIURIX.COM



Ce înseamnă, de fapt, acest profit obținut?







Tipsterii de pe site-ul PariuriX.com indică la finele fiecărei analize o predicție însoțită de miza recomandată, care este scalabilă de la 1 la 10. De regulă, se înțelege că banca de pornire a fiecărui parior este formată din 100 astfel de unități, însă acest lucru nu înseamnă neapărat că pariorii care vor să urmărească aceste predicții trebuie să parieze atât de mult pe fiecare mână, ci le servește pur și simplu ca un indicator de încredere. Spre exemplu, un jucător precaut poate să împartă miza sugerată de tipsteri la 2, pentru a juca 3,5 unități atunci când tipsterul sugerează o miză de 7/10.

Vom face două simulări pentru a exemplifica mai clar acest lucru: Să spunem că Georgel avea un buget de pariuri în valoare de 1.000 RON la începutul acestui an și a decis să mizeze pe toate ponturile indicate de specialiști, respectând criteriile de miză indicate de către aceștia. Așadar, pentru Georgel, 10 RON a reprezentat o unitate de miză. Astfel, când un tipster sugera o miză de 7/10, Georgel ar fi pariat 70 RON pe acel pronostic, și tot așa. În acest caz, la finele lunii noiembrie, banca lui Georgel s-ar fi ridicat la suma de 12.300 RON. Atenție! Este vorba de un profit de peste 1200%.

Acum să vorbim despre Marinică, pariorul precaut, care joacă jumătate din miza propusă de specialiști pentru a evita riscul falimentului. Raționamentul lui Marinică este unul cât se poate de simplu: el s-a gândit că dacă prinde 10 ponturi greșite consecutiv cu miză de 10/10 va falimenta, așa că dorește să stea mai liniștit și să investească fără să fie lacom. Totuși, cu chibzuința sa, dacă ar fi jucat toate ponturile specialiștilor cu o jumătate din miza sugerată, pornind de la aceeași bancă de 1.000 RON, Marinică ar fi realizat un profit frumos, de 565 de unități, care se adăugă peste banca sa inițială. Adică pariorul nostru precaut ar fi avut în cont 6650 RON la finele lunii noiembrie.

La ce case de pariuri online merită jucate ponturile specialiștilor?



Chiar dacă în România, avem dreptul legal de a paria la 18 agenții de pariuri sportive online, acest lucru nu înseamnă că putem alege oricare casă de pariuri online sperând la obținerea profitului pe termen lung. Aceste lucru se datorează în special faptului că pariorii iscusiți știu să profite de diferențele dintre cotele oferte de diverși operatori pentru același pariuri, alegând să joace de fiecare dată acolo unde găsesc cea mai valoroasă cotă. Totodată, agențiile de top vin la pachet și o serie de facilități extrem de utile, dar și cu oferte care se pot dovedi a fi extrem de avantajoase pentru jucători. În acest sens, comunitatea pariorilor din România le recomandă tuturor pasionaților de pariuri de la noi din țară să se înregistreze la aceste case de pariuri online:



• Operatorul Betfair dispune de o platformă de Betting Exchange, pe lângă secțiunea de pariuri în cotă fixă. Aici utilizatorii pot vinde și cumpăra cote, situație care generează de regulă opțiuni extrem de valoroase.

• Casa de pariuri Betano propune zilnic o serie de partide din fotbal, tenis, baschet și volei, la care comisionul agenției este de aproximativ 0%.

• Oferta agenției Unibet este extrem de vastă, incluzând numeroase tipuri de pariuri care nu pot fi găsite în altă parte.

• Casa de pariuri Netbet are o ofertă de pariuri live cât se poate de bogată, care este foarte bine completată de funcția de Cash Out parțial/total.

• Operatorul Sportingbet are un program de loialitate care le rambursează jucătorilor o parte din pierderi, dar și un calendar cu oferte speciale care pot fi revendicate zilnic.

Vă recomandăm să citiți recenziile acestor operatori pe site-ul PariuriX.com pentru a afla cum puteți profita mai bine de avantajele fiecărei agenții!



PariuriX.com promovează parierea responsabilă și vă recomandă să nu jucați mai mult de 10% din veniturile lunare. Pariurile pot avea consecințe financiare și pot cauza dependență. Vă rugăm să jucați responsabil!