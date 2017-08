(P) Telekom continua misiunea #NetLiberare oferind 100 GB bonus trafic de mobil

Telekom continua misiunea #NetLiberare oferind 100 GB bonus si multe alte beneficii pentru suporterii echipei nationale de fotbal pe netliberare.ro

Telekom ii sustine pe tricolori si ofera clientilor sai beneficii speciale pentru suporteri in platforma netliberare.ro. Pe scurt, giga bonus de internet mobil, reduceri la biletele pentru meciurile Romaniei, concursuri cu premii si inca ceva.

Acest ceva - o intalnire in care magia devine realitate. Intalnirea dintre suporteri si jucatori. Dar nu cu ei pe teren si cu noi in tribune. Ci fata in fata, cu strangeri de mana, selfiuri si discutii. Fara garduri, fara distanta. Telekom le ofera clientilor sai posibilitatea unui meet&greet cu jucatorii echipei nationale. Pe viu, pe bune si special pentru ei. Mai mult, copiii suporterilor vor putea intra impreuna cu tricolorii pe teren si vor fi alaturi de ei la intonarea imnului României.

Toate beneficiile exclusive pentru suporterii echipei nationale de fotbal a Romaniei sunt anuntate de Telekom pe platforma netliberare.ro si pe conturile de social media ale Telekom.

"Am gandit aceste beneficii pentru a-i ajuta pe clientii nostri sa impartaseasca pasiunea, bucuria si emotia, sustinandu-i pe tricolori impreuna cu familia si prietenii. A fi alaturi de echipa nationala de fotbal inseamna a face parte dintr-o comunitate. Beneficiile special pregatite pentru suporteri consolideaza angajamentul Telekom Romania de a fi alaturi de echipa nationala de fotbal si de fanii acesteia. Prin super bonusul de internet mobil continuam misiunea #NetLiberare, declarata de Telekom in aprilie, de a face internetul mai accesibil tuturor si de a sprijini bucuria de a fi împreuna", a declarat Ruxandra Rau, Director Brand & Communication Strategy, Telekom Romania.

Astfel, clientii Telekom care ii sustin pe tricolori vor beneficia, intrand pe platforma netliberare.ro, de 100 GB bonus internet mobil. Acest bonus va putea fi activat in zilele in care echipa Romaniei va disputa meciurile pentru campania de calificare la Campionatul Mondial. Bonusul va fi valabil timp de 60 de zile de la activare. Celelalte beneficii sunt deja active pe platforma netliberare.ro, urmand ca inaintea fiecarui meci al nationalei, sa apara noi surprize. Clientii Telekom vor putea activa bonusul de 100 GB internet in zilele in care joaca echipa nationala, respectiv: 1 septembrie 2017 (Romania – Armenia), 4 septembrie 2017 (Muntenegru – Romania); 5 octombrie 2017 (Romania – Kazahstan); 8 octombrie (Danemarca – Romania).

Platforma online netliberare.ro este platforma de engagement a Telekom cu clientii sai, prin care acestia pot beneficia de surprize si oportunitati de a impartasi bucurii si emotii cu cei apropiaţi, precum bonus de date pentru abonamentele mobile sau cartele, discounturi sau chiar bilete gratuite la achizitionarea de bilete la evenimentele sponsorizate de Telekom, concursuri cu premii, ocazia de a se intalni cu eroii preferati si multe altele. Oricare ar fi beneficiul oferit clientilor Telekom, platforma netliberare.ro este o promisiune pentru experiente memorabile, alaturi de cei dragi.

#NetLiberare este promisiunea Telekom de a face internetul mai accesibil oricui. Pentru ca a comunica este un drept pe care fiecare dintre noi il are. #NetLiberare inseamna si puterea de a fi impreuna, fara vreo limita, prin intemediul internetului. O strangere de mana pe terenul de fotbal, o bucurie sau o emotie traita cu cei dragi, in timpul unei confruntari a echipei pe care o sustii, sau o intalnire intre copilul tau si jucatorul sau de fotbal preferat - #NetLiberare inseamna libertatea de a impartasi.