(P) Speculează pariurile inedite de miercuri din Liga Campionilor alături de specialiști!

Începe numărătoarea inversă pentru echipele care vor să prindă trenul care duce în primăvara Ligii Campionilor. Miercuri avem confruntări între câteva dintre cele mai spectaculoase echipe ale momentului în Europa și ne-am gândit să-ți prezentăm câteva analize și sugestii de ponturi care să te ajute să trăiești acțiunea la maxim! Meciurile analizate de specialiști sunt: Beșiktaș vs AS Monaco, FC Porto vs RB Leipzig și Napoli vs Manchester City.

Beșiktaș vs AS Monaco

Cine ar fi spus înainte de începerea acestei grupe că după primele 3 meciuri Beșiktaș va avea maximum de puncte, iar AS Monaco un singur punct? Mai mult ca sigur, nici măcar fanii înfocați ai turcilor, care pregătesc un spectacol de zile mari la Istanbul, pe Vodafone Arena. Chiar dacă Beșiktaș este la 5 puncte în spatele lui Galatasaray în campionat, elevii lui Senol Gunes au șanse foarte mari să meargă în primăvara europeană și chiar să câștige grupa. Ryan Babel și colegii săi au câștigat ultimul meci în deplasarea de la Alanyaspor și par pregătiți să-și apere șansele în această grupă.

Monaco s-a trezit după înfrângerea suferită acasă în fața turcilor și a câștigat următoarele două partide din Ligue 1 cu scorul de 2-0: acasă cu Caen și în deplasare la Bordeaux. Leonardo Jardim are totuși câteva probleme de lot. Falcao a fost lăsat să se refacă în acest week-end, însă nu se știe dacă condiția sa fizică îi va permite să fie integralist în acest meci decisiv. Jovetic a revenit după accidentare, însă nici el nu este în formă maximă, iar lista jucătorilor nerefăcuți complet poate continua.

Un lucru este însă cert: dacă nu câștigă, Monaco are șanse minime să mai prindă locul secund în grupă. Turcii au însă toate motivele să se mulțumească și cu o remiză în acest meci: X la pauză sau la final @ 1.75 – Joacă pontul la Sportinget!

Beșiktaș nu are de ce să forțeze în acest meci, iar AS Monaco are probleme serioase în ceea ce privește condiția fizică a celor mai importanți jucători de atac: Sub 2.5 goluri @ 2.25 – Joacă pontul la Betfair!

FC Porto vs RB Leipzig

Cealaltă partidă din grupa G va avea de asemenea o pondere imensă în ecuația echipelor care vor trece mai departe de această fază. În afară de victoria surprinzătoare obținută de Porto în deplasarea de la AS Monaco, elevii lui Sergio Conceicao nu au mai reușit să obțină puncte în celelalte două confruntări. Cu toate acestea, să nu uităm că FC Porto este liderul campionatului portughez, cu 9 victorii, o remiză și un golaveraj de 28-4. Vincent Aboubakar și colegii săi au marcat 9 goluri în ultimele două etape de campionat și par să fie pregătiți să-și ia revanșa în fața nemților.

Leipzig este o formație redutabilă, atât în campionat, cât și în cupele europene, însă elevii lui Ralph Hasenhuttl nu trec prin cea mai bună perioadă în acest moment. Problema este că vedeta echipei, mijlocașul central Naby Keita, care se va transfera la Liverpool în vara viitoare, a fost eliminat în prima partidă dintre cele două pe care RB Leipzig le-a disputat împotriva celor de la Bayern săptămâna trecută. Aceasta a fost cea de-a treia eliminare a internaționalului din Guineea în ultimele 39 de zile.

Acesta ar trebui să fie cel mai accesibil meci din grupă pentru lusitani, fapt pentru care ne așteptăm ca aceștia să forțeze obținerea celor 3 puncte, mai ales în condițiile în care oaspeții au ceva probleme de moral: Victorie FC Porto @ 2.27 – Joacă pontul la Unibet!

Napoli vs Manchester City

Deși defilează în Serie A, acolo unde are 10 victorii și o remiză, Napoli are o misiune destul de dificilă în Liga Campionilor, acolo unde Șahtior Donețk pare să fi luat o opțiune serioasă pentru calificare. Maurizio Sarri este conștient de faptul că echipa sa are nevoie de o victorie în acest meci, însă adversarul cu care se va confrunta este Manchester City, una dintre cele două echipe (alături de PSG) din Europa care sunt neînvinse în acest sezon competițional. Mertens și colegii săi au marcat 6 goluri în ultimele două partide, însă au încasat 4, lucru care spune destule despre fragilitatea defensivei napolitanilor.

Manchester City este echipa momentului în Europa, dominând atât cel mai puternic campionat al lumii, Premier League, cât și grupa Ligii Campionilor din care face parte. Elevii lui Guardiola nu au nevoie de victorie în acest meci, însă mentalitatea de învingător și atmosfera superbă din vestiar parcă îi împinge de la spate pe jucători să se autodepășească, meci de meci. În ultimul meci de campionat, cetățenii au încasat două goluri pe terenul lui West Brom, însă au reușit să se impună cu scorul de 2-3.

Natura acestui joc ne duce cu gândul la o partidă deschisă, în care vom avea goluri de ambele părți: Peste 3.5 goluri @ 2.12 – Joacă pontul la Betano!

Deși este un pronostic ceva mai îndrăzneț, ne gândim că este foarte probabil ca cei doi antrenori să se mulțumească totuși cu o remiză la un moment dat: Egalitate cu goluri @ 4.30 – Joacă pontul la Netbet!

