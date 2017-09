(P) Specialistii anticipeaza o ploaie de goluri marti in meciurile din Liga Campionilor

Borussia Dortmund - Real Madrid se vede marti, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV



Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

Atunci cand pe teren vor evolua jucatori precum Aubameyang, Ronaldo, Falcao sau Aboubakar, nu ne putem gandi ca vom vedea altceva decat spectacol fotbalistic de maxima calitate marti seara in grupele Ligii Campionilor. Specialistii au analizat partidele Dortmund vs. Real Madrid si AS Monaco vs. FC Porto din toate unghiurile posibile, pentru a va furniza cele mai bine documentate avancronici si sugestii de ponturi.

PARIAZA ONLINE 100% LEGAL PE MECIURILE DIN LIGA CAMPIONILOR, VEZI AICI LISTA AGENTIILOR RECOMANDATE

Dortmund vs. Real Madrid





Petr Bosz a avut un start excelent pe banca lui Dortmund, desi tehnicianul olandez a avut numeroase probleme de lot in acest debut de sezon. Die Schwarzgelben ocupa in acest moment primul loc in Bundesliga, cu 16 puncte din 18 posibile si pare sa fie in forma maxima, dupa ce a marcat nu mai putin de 14 goluri in ultimele 3 etape. Golgheterul Aubameyang a ajuns la cota 8 in ultima etapa, dupa ce a reusit un hattrick in fata rivalilor de la Borussia Monchengladbach si pare pregatit sa ii puna mari probleme lui Keylor Navas. De la Dortmund vor lipsi Guerreiro, Reus, Schmelzer si cel mai probabil Durm, Rode si Schurrle, care sunt incerti.





Nimeni nu se astepta ca Realul sa aiba o scadere de forma dupa ce elevii lui Zidane au inceput acest sezon prin a castiga doua trofee, si anume: Supercupa Europei si Supercupa Spaniei. Ba mai mult decat atat, Ronaldo si compania au castigat ambele manse ale Supercupei cu Barcelona, administrandu-le catalanilor un usturator 3-1 chiar pe Camp Nou.

Surprinzator, echipa condusa de legendarul Zizou a remizat acasa cu Valencia, scor 2-2, si cu Levante, scor 1-1. In penultima etapa, madrilenii si-au continuat seria de meciuri fara victorie disputate pe Santiago Bernabeu, pierzand cu scorul de 0-1 in fata lui Betis. In acest moment, Real Madrid este abia pe locul 5 in La Liga, la 7 puncte distanta de Barcelona, dupa primele 6 etape. Marcelo si inlocuitorul sau, Theo Hernandez, sunt ambii accidentati si nu vor putea evolua in aceasta partida. Benzema, Kroos, Kovacic si Vallejo vor fi de asemenea indisponibil.

Gazdele nu numai ca au o forma mai buna, dar sunt si obligate sa se impuna pentru a putea spera la un loc 2 in grupa, dupa ce au pierdut in prima runda in deplasarea de la Londra, contra lui Tottenham: Victorie Dortmund @ 3.00 la Sportingbet.

Dortmund a marcat cel putin 2 goluri in meciurile disputate pe teren propriu in acest sezon, in timp ce Madrilenii au inscris de la 2 goluri in sus in toate cele 4 deplasari avute in prezenta stagiune: Peste 3.5 goluri @ 2.08 la Unibet.

Cele doua formatii s-au intalnit si in sezonul trecut in faza grupelor, iar atunci ambele partide s-au incheiat cu scorul de 2-2: Egalitate si Ambele echipe sa marcheze @ 4.00 la Betfair.

AS Monaco vs. FC Porto





AS Monaco si FC Porto nu s-au mai intalnit in meciuri oficiale de la celebra finala a Ligii Campionilor din 2004, atunci cand echipa antrenata de Jose Mourinho reusea sa invinga cu scorul de 3-0 formatia pentru care evoluau la acea vreme Dado Prso, Fernando Morientes si Ludovic Giuly, printre altii.

Elevii lui Leonardo Jardim par sa fie intr-o forma de zile mari in acest inceput de sezon. In afara de infrangerea suferita in fata celor de la Nice dupa incheierea meciurilor internationale, Falcao, Jovetic si compania au avut un parcurs in Ligue 1, acumuland 18 puncte in 7 etape, fiind la numai un punct in spatele liderului PSG.

Dupa ce a remizat cu scorul de 1-1 in deplasarea de la Leipzig, acolo unde a dat piept cu vicecampioana Germaniei, RB Leipzig, Monaco a castigat partida cu Strasbourg cu scorul de 3-0 si deplasarea de la Lille cu scorul de 0-4.





Sergio Conceicao a preluat in aceasta vara echipa care l-a lansat in urma cu aproape doua decenii in fotbalul mare, insa Porto nu mai este formatia redutabila de pe vremea cand superstarul Falcao evolua acolo. In aceasta vara, lusitanii s-au despartit de cativa jucatori de baza din sezonul trecut, printre care ii numim pe Andre Silva, Ruben Neves si Bruno Martin Indi. Aducerea neexperimentatului Oliver Torres de la Atletico Madrid nu pare sa fie neaparat o mutare care sa-i fie de mare folos lui Concecaio in acest moment.

FC Porto a avut un parcurs perfect in campionat, obtinand 7 victorii din tot atatea posibile si ocupand prima pozitie in clasament, insa cu toate acestea, Aboubakar si compania s-au predat in primul meci din grupele Ligii Campionilor, pierzand cu scorul de 1-3 acasa in fata celor de la Besiktas.

Dat fiind faptul ca Grupa G este extrem de echilibrata, orice punct poate fi vital. Gazdele au toate avantajele de partea lor si cel mai probabil se vor impune in aceasta partida: Victorie Monaco @ 2.10 la Netbet.

Cele doua formatii au marcat in toate meciurile pe care le-au avut de disputat in acest inceput de sezon, fapt pentru care ne putem astepta sa vedem multe goluri si in aceasta confruntare: Peste 2.5 goluri @ 1.73 la Betano.

PARIAZA LIVE SI DESCOPERA OFERTA BOGATA DIN LIGA CAMPIONILOR. DESCHIDE UN CONT PE SITE-URILE LEGALE SI RECOMANDATE DE PARIURIX.COM. VEZI LISTA AICI

PariuriX.com promoveaza parierea responsabila si va recomanda sa nu jucati mai mult de 10% din veniturile lunare. Pariurile pot avea consecinte financiare si pot cauza dependenta. Va rugam sa jucati responsabil!