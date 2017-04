(P) Regula de Aur la pariuri - nimeni nu ti-a mai spus asta pana azi

Regula de Aur la pariuri - nimeni nu ti-a mai spus asta pana azi.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Superkombat: Invazia Greilor! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro!

Pariurile sportive, mai ales cele online, au cunoscut o evolutie extraordinara in ultimii ani in Romania. Astazi, zeci de mii de pariori incearca zilnic sa isi creasca veniturile la casele de pariuri online licentiate. Multi reusesc asta, apeland de multe ori la cele mai tari siteuri de ponturi la pariuri, cum ar fi Superpont - cea mai buna comunitate de tipsteri si pariori din Romania. Cu toate acestea, sunt si foarte multi pariori care pierd incontinuu bani la pariuri, asa zisii "donatori", care, pe langa lipsa de inspiratie, au si un alt mare dezavantaj: NU joaca la casa de pariuri potrivita pentru ei. Desi pare un aspect banal, este, in realitate, unul dintre cele mai importante de luat in seama atunci cand pariezi.

Pentru a afla mai multe despre acest subiect, l-am intervievat pe Tudor Popa - tipster profesionist si fondator al Comunitatii Superpont Premium, autor al unora dintre cele mai tari castiguri din ultima perioada, asa cum am scris si in acest articol. Cu peste 25000 RON castiguri in ultimele 4 saptamani, toate usor de verificat pe Grupul Superpont Premium, este unul dintre cei mai cunoscuti si de succes tipsteri din Romania si a ales sa ne impartaseasca din sfaturile sale.

"Regula de aur" la pariuri: joaca la casele de pariuri potrivite pentru TINE - Click AICI si afla care este aceasta!



"Cei mai multi pariori fac o greseala elementara, aceea de a juca la o singura casa de pariuri si aceea nepotrivita pentru ei. Degeaba pariezi Live, daca o faci la o agentie care are nu are cashout sau are un cashout slab (vezi AICI ce casa de pariuri are cel mai bun Cashout). Sau tu pariezi pe Fotbal, de exemplu, dar casa la care pariezi are cele mai mici cote pe acest sport, dar exceleaza la cote pe tenis? (afla AICI la ce casa de pariuri gasesti cele mai bune cote pe fotbal). Ori joci la o agentie la care astepti foarte mult pana se proceseaza retragerile (vezi ce casa de pariuri are cele mai rapide retrageri). Si exemplele pot continua", ne-a declarat Tudor Popa.

Pentru ca nicio casa de pariuri nu este perfecta, fiecare are plusurile si minusurile sale, pariorii profesionisti stiu ca solutia este sa ai cont la mai multe case simultan. Astfel poti compensa cu usurinta dezavantajele unei case cu avantajele alteia.

Pentru a ajuta toti acesti pariori am pregatit un Chestionar foarte usor de completat, cu 10 Intrebari esentiale pentru orice parior, si care acopera toate domeniile de interes: de la cote la pachet de bun venit si de la retrageri la sportul favorit pe care pariezi. Nu iti ia mai mult de 5 minute sa il completezi, dar te va ajuta enorm in ceea ce priveste alegerea casei de pariuri potrivite pentru TINE. Si asta te va ajuta pe termen lung sa iti cresti veniturile din pariuri!

Ti se vor oferi 3 rezultate, in ordine, in functie de raspunsurile tale. Este posibil sa ai cont la una dintre case deja, dar ideal este, cum am spus mai sus, sa ai cont deschis la mai multe case, pentru a beneficia de avantajele fiecareia!

De obicei, cei mai multi iti vor recomanda o casa de pariuri in functie de interesul lor.



Cei de la Superpont au pregatit o solutie care iti va oferi casele de pariuri potrivite pentru tine, in functie de interesele tale. In functie de raspunsurile date de tine, de stilul tau de pariere, va reiesi casa de pariuri potrivita tie.



Click AICI pentru a afla ce Casa de Pariuri este Potrivita pentru TINE

Afla ce Case de Pariuri sunt potrivite pentru TINE - completeaza chestionarul Superpont cu un Click AICI! Si ai si Abonament Superpont Premium 60 de zile!

Da, ati auzit bine, Tudor Popa si Superpont ti-au mai pregatit o Super Surpriza! Abonament Superpont Premium timp de 60 de zile, pe care il poti obtine de astazi si pana duminica, 9 Aprilie. Cum? Urmand pasii de mai jos:

1. Completeaza Chestionarul si afla ce case de pariuri ti se potrivesc cel mai bine.

2. Deschide un cont de parior de pe butonul "Deschide cont" (vezi imaginea de mai jos) sau de pe linkurile din pagina de rezultate ale chestionarului, la una dintre cele 3 case de pariuri care vor reiesi in urma raspunsurilor TALE.

3. Apoi acceseaza aceasta pagina si solicita Abonamentul tau Superpont Premium pentru 60 de zile. Abonamentul include acces nelimitat la siteul Superpont, cat si la Grupul de Pariuri Live de pe Facebook, timp de 60 de zile!

4. In mod normal, Abonamentul este de 30 de Zile, dar, special pentru cititorii sport.ro avem aceasta Oferta: 60 de Zile la orice casa de pariuri deschizi cont! Oferta valabila pana duminica, 9 Aprilie!

Reamintim ca, in calitate de membru Superpont Premium, vei beneficia, timp de 2 luni de:



1. Ponturi si bilete zilnice la pariuri, de la tipsteri profesionisti, cu rata de succes de peste 70%; in afara de fotbal, aici gasesti ponturi din baschet, volei, tenis si alte sporturi de interes

2. Acces NELIMITAT in cel mai mare si cel mai bun Grup de pariuri Live de pe Facebook, acolo unde se fac banii adevarati la minut, zi de zi;

3. Super Pontul si Biletul Zilei de la unii dintre cei mai cunoscuti oameni de fotbal din Romania!!!

4. Un grup de peste 950 de pariori de top, cu care te vei putea sfaturi, cu care imparti opinii, pareri despre meciurile cele mai tari. Cu cat petreci mai mult timp printre pariorii profesionisti, cu atat mai mari sansele sa devii si tu unul din ei!

Iti uram multa bafta la bani!

*Se aplica Termeni & Conditii. Superpont.com este un site de pronosticuri si recenzii ale caselor de pariuri, licentiat de ONJN prin decizia nr.859/28.04.2016. Pronosticurile si recenziile au un caracter strict informativ, care pot ajuta pariorii in decizia lor de pariere, nu reprezinta ponturi sigure. Siteul este dedicat EXCLUSIV persoanelor peste 18 ani. Pariurile sportive NU sunt o sursa sigura de castiguri financiare, ci o metoda de distractie. Daca simti ca pierzi controlul, este bine de stiut ca exista site-uri specializate care te pot ajuta.