(P) Pe asta mizeaza specialistii in etapele intermediare de marti

Specialistii din cadrul comunitatii pariorilor din Romania au analizat cele mai interesante doua partide de marti din Serie A si Bundesliga: Bologna – Inter si Schalke 04 – Bayern Munchen, oferindu-ne cele mai bine documentate avancronici si cateva sugestii de ponturi interesante, indicandu-ne totodata unde gasim cele mai bune cote pentru selectiile furnizate.

Bologna vs Inter





In afara de aducerea lui Andrea Poli de la AC Milan, conducatorii Bologniei nu au efectuat nici un alt transfer cu nume in aceasta vara. Echipa nu a reusit sa castige niciuna dintre cele 3 partide disputate pe teren propriu in acest inceput de sezon. Si mai mult decat atat, elevii lui Roberto Donadoni s-au facut de ras in primul meci oficial, pierdut acasa in fata divizionarei secunde Cittadella cu scorul de 0-3.

In celelalte doua jocuri disputate in fata propriilor suporteri, gazdele au obtinut un rezultat de egalitate cu FC Torino, scor 1-1 si au pierdut partida cu Napoli cu scor de neprezentare. Echipa antrenata de fostul selectioner al Italiei nu a aratat un apetit ofensiv deosebit in aceasta campanie, ci mai mult o defensiva subreda, marcand numai 3 goluri si incasand 6 in primele 5 partide oficiale ale acestui sezon.





De cealalta parte, Inter-ul lui Spalletti pare sa mearga ceas in aceasta perioada. Fostul antrenor al Romei a fost ajutat in aceasta vara si de conducere, care i-a adus la pachet pe mijlocasii centrali Borja Valero si Matias Vecino de la Fiorentina, dar si pe tanarul fundas central Milan Skriniar de la Sampdoria si pe fundasul de banda stanga Dalbert de la Nice. Nu mai putin de 80 de milioane de euro a platit Inter in schimbul aducerii acestor jucatori.

Fosta castigatoare a Ligii Campionilor s-a distrat pur si simplu in primele 4 runde din aceasta editie de Serie A, inregistrand victorii pe linie, marcand de 10 ori si incasand numai un gol. Daca SPAL si Crotone puteau fi considerate victime sigure, iata ca Icardi si compania au castigat si in deplasarea de la Roma cu scorul de 3-1 si acasa cu Fiorentina, cu scor de neprezentare.

Elevii lui Spalletti nu ar trebui sa aibă nici un fel de probleme in a-si trece in cont ce de-a 5-a victorie la handicap acest sezon de Serie A: Inter -1 (HA) @ 1.97 la Netbet. Interistii nu incep de regula partidele din deplasare napustindu-se asupra adversarului, ci intr-o maniera destul de precauta: Mai multe goluri in repriza secunda @ 1.95 la Betano.



Schalke 04 vs Bayern Munchen





Domenico Tedesco a inceput cu dreptul la Schalke 04, prima echipa de prima liga pe care o antreneaza in cariera si a doua dupa Erzgebirge Aue. De altfel, tanarul antrenor in varsta de 32 de ani a acumulat numai 16 meciuri in postura de principal la nivel de seniori. In conditiile date, putem spune ca primul test adevarat pentru italo-german va fi disputa cu marea campioana Bayern Munchen.

Echipa din Gelsenkirchen si-a castigat ambele meciuri disputate pe teren propriu in acest sezon de Bundesliga, 2-0 cu vicecampioana RB Leipzig, respectiv 3-1 cu Stuttgart. Interesant este ca Schalke nu a avut posesie mai mare de 40% in niciuna dintre cele doua partide.





Chiar daca i-a adus in aceasta vara pe Corentin Tolisso, James Rodriguez, Niklas Sule si Sebastian Rudy, Bayern nu a avut un start de sezon perfect. Desi s-au impus pe teren propriu in etapa inaugurala cu scorul de 3-1 in fata rivalilor de la Bayer Leverkusen si mai apoi in deplasarea de la Bremen cu scorul de 0-2, bavarezii au fost invinsi in mod complet neasteptat la Hoffenheim, cu acelasi scor: 0-2.

Dupa ce a castigat si primul meci in grupele Ligii Campionilor, Ancelotti trebuie sa-si motiveze baietii sa traga tare si in etapa intermediara de la mijlocul acestei saptamani. Schalke nu a mai invins-o pe Bayern din data de 2 martie 2011, atunci cand legendarul Raul marca unicul gol al partide pe Allianz Arena: Victorie Bayern si Peste 2.5 goluri in meci @ 1.85 la Sportingbet. Cele doua formatii au aratat o deosebita pofta ofensiva de joc, lucru care ne duce cu gandul spre predictia: Ambele marcheaza @ 1.80 la Betfair. Schalke a deschis scorul in prima repriza in ambele partide disputate pe teren propriu in acest sezon, fapt pentru care putem lua in calcul si acest pronostic ceva mai riscant: 1 pauza / 2 final @ 19.00 la Unibet.

