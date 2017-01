(P) Pariori, voi ce parere aveti despre asta?

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Intre pariorii romani exista in ultima vreme multe dezbateri, legate de vesnica intrebare "Care este cea mai buna casa de pariuri online licentiata in Romania?". Cum exista foarte multi pariori la noi in tara, este firesc ca parerile sunt foarte diferite si impartite. Am decis, astfel, sa intrebam specialistii in pariuri referitor la acest subiect. Ne-a raspuns cu amabilitate la intrebari Tudor Popa, fondator al Comunitatii Superpont (cel mai bun grup de tipsteri si pariori din Romania) si tipster profesionist. Sa vedem ce ne-a declarat.

Betano - una dintre cele mai populare case de pariuri online din Romania

"Este imposibil de afirmat clar si raspicat care este cea mai buna casa de pariuri online din Romania. Am incercat sa aflam parerea pariorilor de pe Comunitatea Superpont si am realizat mai multe sondaje de opinie in acest sens. Multi pariori ne-au indicat astfel agentia de pariuri online Betano (D. 3311/18.12.2015) ca fiind una dintre preferatele lor. Va rog sa retineti ca in Grupul Premium sunt doar pariori de top, multi dintre ei profesionisti, deci parerea lor este una extrem de avizata in acest domeniu" ne-a declarat Tudor Popa (va recomandam sa il urmariti pe pagina sa de Facebook pentru cele mai tari discutii si sfaturi legate de pariuri).

Am continuat discutia si am vrut sa aflam ce avantaje prezinta Betano pentru pariori si de ce acestia o includ in topul preferintelor lor.

De ce multi pariori romani prefera casa de pariuri online Betano

Optiune de Cashout excelenta - Orice parior serios foloseste astazi optiunea "Cashout". Poti inchide pariul atat la single, cat si la bilete si poti obtine profitul sau limita pierderea inainte de finalul meciurilor.

Cote dintre cele mai bune - Betano se reamrca prin cote foarte generoase, atat pre-match, cat si live. In plus, exista pariurile cu marja 0, unde casa renunta la marja ei de profit, oferindu-ti, astfel, garantat, cele mai bune cote la respectivul eveniment.

Oferta de pariere extrem de variata - atat pre-match, cat si, mai ales, Live. Sute de evenimente disponibile pentru pariere, din cele mai populare sporturi: fotbal, tenis, handbal, baschet, hockey. In plus, poti paria si pe chestii mai "exotice" : politica, emisiuni de divertisment si chiar e-sports.

Platforma de mobil de top - Cand e vorba de pariuri pe mobil, cei de la Betano (deschide un cont nou de pe acest link) ofera una dintre cele mai tari si inovative aplicatii. Sunt prezente functii gen "Talk'n' Bet" (pariuri prin intermediul comenzii vocale), "Speedbet" sau "My Live" (excelenta pentru pariori, iti organizeaza foarte bine pariurile live, astfel incat sa le urmaresti doar pe cele care te intereseaza)

Retrageri extrem de rapide - Cei de la Betano se pot lauda cu retrageri in 24h a castigurilor, ceea ce este foarte apreciat de pariori. Astfel, banii castigati iti intra in cont in cel mai scurt timp si te poti bucura de ei.

Pariorule, TU ai deja cont la Betano?

Multa bafta!

*Superpont.com este un site de pronosticuri si recenzii ale caselor de pariuri, licentiat de ONJN prin decizia nr.859/28.04.2016. Pronosticurile si recenziile au un caracter strict informativ, care pot ajuta pariorii in decizia lor de pariere, nu reprezinta ponturi sigure. Siteul este dedicat EXCLUSIV persoanelor peste 18 ani. Pariurile sportive NU sunt o sursa sigura de castiguri financiare, ci o metoda de distractie. Daca simti ca pierzi controlul, este bine de stiut ca exista site-uri specializate care te pot ajuta.