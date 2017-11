(P) Miscari importante pe piata pariurilor din Romania: Pontul Zilei intra in portofoliul Superpont. Grupul premium atinge 1000 Membri!

Piata pariurilor din Romania este una foarte dinamica in aceasta perioada.

Multe schimbari importante pentru pariorii romani, asa incat am decis sa aflam mai in detaliu despre ce este vorba, pentru a va informa cat mai corect despre ce se intampla.

Doua evenimente tin capul de afis in aceasta saptamana: in primul rand intrarea site-ului Pontul Zilei in portofoliul celor de la Superpont, care isi consolideaza astfel pozitia numarul 1 in randul Comunitatilor de Pariori din Romania.

In al doilea rand, la fel de important,faptul ca Grupul Superpont Premium atinge pentru prima data in istoria sa numarul de 1000 de membri, o performanta cu adevarat remarcabila! Superpont Premium isi consolideaza astfel pozitia de Cel Mai Mare Grup de PARIURI LIVE din Romania!

Superpont + Pontul Zilei = peste 150.000 de pariori in cea mai mare Comunitate din Romania!

Am decis sa ii luam un scurt interviu lui Tudor Popa - fondator al Superpont si unul dintre cei mai cunoscuti si respectati tipsteri din Romania, pentru a ne spune mai multe despre aceste doua evenimente foarte importante! Am vrut sa aflam ce avantaje aduce pentru pariorii romani aceasta asociere, ce se intampla cu Grupul Superpont Premium, daca va ramane in continuare fara plata, ce planuri de viitor au baietii de pe Superpont, etc.

- De la ce a plecat ideea de a include in portofoliul Superpont a site-ului Pontul-Zilei.com?

- Mereu ne-am dorit sa oferim pariorilor care ne urmaresc zi de zi informatii cat mai variate si mai exacte care sa ii poata ajuta in decizia de pariere. In timp ce Superpont inseamna azi in special Grupul Premium, unde cei 8 tipsteri profesionisti ofera zilnic Bilete si Ponturi, dar mai ales Pariuri Live, am constatat ca exista un segment neacoperit inca de noi: avancronicile celor mai importante meciuri. O sursa extrem de importanta de informatii de calitate pe care pariorii o cauta in ziua de azi. Ii stiam bine pe baietii de la Pontul Zilei, am mai colaborat in trecut, asa incat aceasta tranzitie a decurs usor, natural as putea spune.

- Ce inseamna pentru Superpont - deja o Comunitate de Pariori uriasa, cu peste 100.000 urmaritori zilnic pe facebook, asocierea cu Pontul Zilei?

- Consider aceasta asociere una benefica, atat pentru Superpont, cat si pentru Pontul Zilei, dar mai presus de orice pentru pariorii romani care vor beneficia de expertiza atat a noastra, cat si a baietilor de la Pontul Zilei, foarte priceputi in ceea ce fac zi de zi. Intr-adevar, aceasta asociere consolideaza pozitia de lider a Superpont in peisajul comunitatilor de pariuri in Romania. Un calcul simplu arata ca peste 150.000 de pariori urmaresc zilnic pe facebook cele doua Grupuri. Pagina Superpont pe care o gasiti AICI are peste 107.000 de urmaritori, fiind ce amai mare de acest fel din Romania, in timp ce pagina celor de la Pontul Zilei pe care o gasiti AICI, are peste 43.000 de followeri zilnic.

- Care este plusul pe care il vor avea pariorii in urma acestei asocieri intre Superpont si Pontul Zilei?

- In primul rand, asa cum spuneam anterior, este vorba de unele dintre cele mai bune si complete avancronici ale meciurilor pe care le pot gasi la ora actuala in Romania. Cei de la Pontul-zilei.com au o experienta bogata in realizarea acestui tip de avancronici, care contin informatii esentiale legate de meciurile ce se vor disputa. Pariorii au astfel la dispozitie una dintre cele mai bune surse de inspiratie in alegerea meciurilor de pe bilete. In al doilea rand, pe langa Biletul Zilei si Cota Zilei pe care pana acum le gaseau pe Superpont, de acum incolo pariorii auBiletelesi Cotele zilei si pe Pontul-zilei.com, practic un numar cel putin dublu de bilete si cote de care pot profita.

- Care va fi implicarea ta si a colegilor tai de pe Superpont in acest proiect? In ce masura veti contribui la succesul noii Comunitati Superpont + Pontul Zilei?

- Desi nu vrem sa divulgam toate surprizele pregatite pariorilor, pot spune ca ma voi implica atat eu, cat si colegii mei, tipsterii Superpont Premium in acest proicet. Pentru inceput va pot anunta ca zilnic, unul dintre tipsterii Superpont va oferi un Bilet al zilei si o cota pentru Pontul-Zilei.com, in plus, deja celebrele Pariuri Live pe care le postam pe pagina de facebook Superpont, precum si pe pagina mea de tipster, se vor regasi de acum pe pagina oficiala a grupului Pontul Zilei, pe care va invit cu aceasta ocazie sa o urmariti zilnic. Pe langa ponturile redactorilor, veti avea deci si ponturile specialistilor Superpont + pariurile Live care va pot aduce castiguri substantiale!

- Apropo de PARIURI LIVE, felicitari pentru cei peste 1000 de membri ai Grupului Superpont Premium - singurul grup de Pariuri Premium din Romania! Te gandeai vreodata ca veti ajunge asa de sus?

- As putea sa mint, ca sa par mai interesant, sa zic ca de cand am lansat grupul am stiut ca vom ajunge aici. Adevarul este ca nu ne-am imaginat niciodata ca vom atinge un prag atat de inalt. Ne bucura enorm ca am ajuns la un numar atat de mare de pariori in grupul Premium. Este vorba de multa munca in spatele acestor cifre. Si de rezultate foarte bune pentru membrii Premium. Fara rezultate nu ai cum sa cresti, nici macar sa te mentii acolo sus. Asta inseamna munca, valoare, inspiratie, ingredientele succesului pentru orice proiect de acest gen.

- Veti mentine in continare Accesul pe grup fara plata ca si pana acum? Este o intrebare pe care multi pariori ne-au adresat-o si ar fi bine sa lamurim acest aspect

- Bineinteles, asa cum pariorii mai vechi, mai experimentati stiu deja, accesul pe Grupul Premium nu implica plata niciunei sume de bani. Conditiile de intrare in grup le gasiti accesand acest LINK si sunt unele foarte simple si de bun simt pentru orice parior serios. Daca vreti sa incercati sa va cresteti sansele de castig la pariuri sportive si sa beneficiati de unele dintre cele mai tari ponturi la pariuri din Romania, va astept alaturi de noi pe Grupul Superpont Premium - alaturi de peste 1100 de pariori castigatori!