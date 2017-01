(P) Joci la pariuri? Te asteapta un iPhone 7 si alte 100 de premii

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

PariuriX.com incepe anul in forta: comunitatea pariorilor din Romania organizeaza cea mai interesanta tombola a acestui inceput de an, in care sunt puse la bataie 100 de carti in valoare de cate 99 RON si un telefon mobil de ultima generatie: iPhone 7 Gold.

Participantii trebuie sa se asigure ca au implinit varsta de 18 ani la date inceperii concursului si sa aiba domiciliul in Romania!

DACA VREI SA INTRI IN CURSA PENTRU CASTIGAREA UNUI IPHONE 7, IATA CE AI DE FACUT:

1. Creeaza-ti un cont pe site-ul PariuriX.com (daca nu ai deja unul, caz in care va trebui sa te autentifici);

2. Acceseaza pagina de concurs, raspunde la cele doua intrebari si finalizeaza inscrierea: https://pariurix.com/iphone7

Zilnic va fi extras cate un castigator, care va fi contactat de catre utilizatorul admin prin mesageria interna a platformei PariuriX.com, pentru a furniza datele de livrare. Zi de zi poti castiga o editie tiparita a cartii PARIURI SPORTIVE FARA SECRETE – prima carte de profil din Romania. Toti participantii intra in concurs zilnic, astfel incat sansele fiecarui parior sunt destul de mari!

CADAR MARIUS, FONDATORUL COMUNITATII PARIURIX.COM, LE RECOMANDA TUTUROR JUCATORILOR ROMANI ACESTE CASE DE PARIURI ONLINE, LA CARE POT JUCA 100% LEGAL SI FARA ABSOLUT NICI UN FEL DE RISC:





Betano are o aplicatie unica pentru dispozitivele mobile care ruleaza sistemul de operare iOs (iPhone si iPad), pe care se poate naviga si paria folosind comenzi vocale. Site-ul este super-optimizat si dispune de cateva oferte interesante, cum ar fi: „Marja de castig 0%”, „Pierdere la Limita?” sau „Banii inapoi la 0-0”. In plus, operatorul transmite live video Liga 1 si include tipuri de pariuri aparte in oferta sportiva.

Netbet este una dintre primele case de pariuri online care primesc licenta definitiva de functionare pe piata romanesc. Operatorul care sponsorizeaza cea mai titrata echipa de fotbal a Romaniei este apreciat in randul pariorilor care sunt innebuniti de oferte, in special datorita frecventei cu care propune oferte personalizate in jurul evenimentelor de mare interes. In plus, Netbet include in permanenta un numar mare de evenimente sportive in oferta de pariuri live.

Sportingbet este o importanta agentie la nivel mondial, activand in peste 200 de tari si avand milioane de clienti pe intregul mapamond. Una dintre primele case de pariuri lansate pe internet si-a modernizat atat platforma web, cat si aplicatiile dedicate pentru dispozitivele mobile, care se bucura in prezent de performante deosebite si de un design intuitiv. Si cotele au fost substantial marite la ultimul update!

Unibet a primit in numeroase distinctii in ultimul deceniu, iar ultimele dintre acestea sunt: Operatorul Anului 2016 din partea EGR Magazine si titlul de Operator de responsabilitate sociala al anului din partea IGA. Pe platforma completa gasim jocuri de cazinou virtual si live, cu dealeri umani, camere de bingo si de poker, dar si o oferta atractiva de pariuri sportive ce iese in evidenta si prin tipurile de pariuri oferite.

Betfair este un operator cunoscut in special pentru platforma de Betting Exchange, care le permite utilizatorilor sa ia locul casei de pariuri si sa vanda cote pe piata din care fac parte milioane bune de jucatori. In sectiunea Sportsbook se regasesc cateva functii interesante, cum ar fi posibilitatea de a asigura biletul pentru a primi miza inapoi in cazul in care un singur evenimente se incheie prost sau functia de Cash Out dinamic, care permite inchiderea partiala sau totala a pariurilor plasate.

PariuriX.com promoveaza parierea responsabila. Pariurile pot avea consecinte financiare si pot cauza dependenta. Va rugam sa jucati responsabil!

PariuriX.com - 18+ Site-ul este interzis minorilor – Licenta Clasa II prin Decizia ONJN nr. 697/18.04.2016