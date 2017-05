(P) Impozit la pariuri online? Complicat!? Explicatii clare si sfaturi practice sa castigi relaxat

Declararea veniturilor pentru impozitul la pariuri online ti se pare o procedura complicata? Nu-i nimic!

Avem cele mai bune informatii preluate de la specialistii din cadrul comunitatii pariorilor din Romania, care ne-au furnizat explicatii clare si sfaturi practice pentru a plati cat mai putin impozit!

Cine are de platit impozit la pariuri in acest an?

Numai pariorii care au retras bani din conturile deschise la operatorii de jocuri de noroc online licentiati la ONJN intre 1 ianuarie 2016 si 31 decembrie 2016 trebuie sa declare aceste venituri depunand declaratia nr. 200 la ANAF pana pe 25 mai 2017.

Cei care au jucat la pariuri si nu au retras nici o suma de bani in intervalul respectiv, fie pentru ca au pierdut, fie pentru ca nu au dorit sa retraga, desi poate ca au realizat un profit colosal, nu trebuie sa declare nimic.

La pariuri online se impoziteaza numai sumele retrase din conturile de pariuri online, indiferent de metoda de plata aleasa: card sau cont bancar, Neteller, Skrill sau cash din agentii.

Castiga relaxat si plateste mai putin impozit, sau chiar deloc!

Avantajul celor care pariaza online este ca pot depune bilete fara sa plateasca taxe si pot castiga oricate bilete fara sa le fie impozitate castigurile.

Daca ai strans o suma generoasa in contul de pariuri online, nu te grabi sa-i retragi. Specialistii ne atentioneaza cu privire la aspectul retragerilor inutile, care sunt practicate de anumiti pariori. Simplu spus, daca esti pe val si castigi, nu te opri si continua sa faci ceea ce ai facut si pana acum. Daca retragi, risti sa-ti pierzi concentrarea si sa tratezi lucrurile ceva mai superficial, simtind ca ai sacii in caruta.

De multe ori se intampla ca la scurt timp dupa o retragere sa apara si o depunere. Tocmai pentru a evita plata impozitului aiurea, evita sa retragi daca nu ai un motiv foarte intemeiat sa faci acest lucru. Stai linistit cu privire la siguranta banilor tai: contul de pariuri online poate fi considerat ca fiind un cont bancar. Daca ai nevoie bani, ii poti avea oricand in cel mult doua-trei zile, sau poate chiar si mai repede.

Nu pierde mult timp cu completarea retragerilor in declaratia de venit

Specialistii din cadrul comunitatii PariuriX.com le recomanda jucatorilor sa-si creeze un cont pe site-ul ANAF si sa mearga ulterior la sediul administratiei fiscale pentru a-l valida. Apoi, vor putea depune in fiecare an declaratia din fata calculatorului, fara sa mai piarda timp.

Un alt sfat este sa insumeze valoarea retragerilor de la acelasi operator, cu conditia sa nu depaseasca totalul de 66.750 RON, reprezentand limita primului prag de impozitare, care se taxeaza cu 1%. Aceasta sugestie este extrem de utila in special pentru pariorii care au efectuat foarte multe retrageri in precedentul an, pentru ca nu vor mai stai sa completeze nu stiu cate anexe.

GHIDUL DESPRE COMPLETAREA SI DEPUNEREA DECLARATIEI 200 LA ANAF CU EXEMPLE SI INSTRUCTIUNI PAS CU PAS POATE FI GASIT ACCESAND ACEST LINK.