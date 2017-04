(P) Impozit incepand cu 1% la castiguri din pariuri online, vezi cum se declara

Impozitul la pariuri online pleaca de la cotatia de 1% din castiguri.

Majoritatea pariorilor care au efectuat retrageri de la operatorii de jocuri de noroc online in 2017 se vor incadra in acest prim prag de impozitare. In continuare iti voi explica cum se declara impozitul la pariuri online, insa nu te ingrijora, pentru ca demersul este cat se poate de simplu si rapid!



Toti pariorii care au retras bani de la operatorii de pariuri online in 2016 sunt obligati sa declare veniturile inregistrate completand si depunand declaratia cu numarul 200 la ANAF pana in data de 25 mai 2017. Pragurile de impozitare sunt aceleasi, atat la pariuri online, cat si la pariuri offline, insa diferenta consta in felul in care sunt interpretate castigurile si felul in care se percepe efectiv taxa.

Acestea sunt pragurile de impozitare ale jocurilor de noroc impuse prin lege:

· Castigurile de pana la 66.750 RON se impoziteaza cu 1%;

·Castigurile mai mari de 66.750 RON, dar pana la 445.00 RON se impoziteaza cu 667.5 RON plus 16% din suma care depaseste 66.750 RON;

· Castigurile de peste 445.000 RON se impoziteaza cu 61.187,5 RON plus 25% din suma care depaseste 445.000 RON. Castigurile de la pariuri online sunt considerate retragerile individuale efectuate din conturile de pariuri online si nu biletele castigate – cum se intampla in cazul agentiilor de pariuri stradale. Din aceasta cauza, cei care pariaza pe internet au posibilitatea de a-si gestiona retragerile astfel incat sa nu plateasca niciodata impozit mai mult de 1%.



Declararea efectiva a impozitului se face prin completarea si depunerea declaratiei 200 la ANAF. Procesul poate fi realizat online, direct pe site-ul ANAF, atata timp cat persoana are sau isi creeaza un cont activ de utilizator. Celelalte variante sunt trimiterea prin posta si depunerea declaratia in persoana, la unul dintre ghiseele administratiei fiscale.

Declaratia consta in doua parti, la care se pot adauga, dupa caz, anexe suplimentare. Prima parte necesita introducerea unor date din buletin, date de contact si a datelor bancare. Pentru ca impozitul pe retrageri este perceput in mod individual, este nevoie sa se completeze cate o anexa pentru fiecare retragere in parte, completand de fiecare data numele oficial al casei de pariuri de la care s-a efectuat retragerea si codul de identificare fiscala al acesteia. Un ghid complet pe acest subiect, insotit de exemple concrete si de toate celelalte detalii necesare gasiti AICI.

Atentie! In declaratia 200 ANAF nu trebuie completate castigurile obtinute de la pariuri offline, intrucat acestea se impoziteaza la sursa, inainte de inmanarea castigurilor.

