(P) Ho Ho Ho: Mosul ne-a adus 5 ponturi pentru meciurile de miercuri din Liga Campionilor

A început luna cadourilor, care le aduce pariorilor și microbiștilor numeroase partide interesante în ultima rundă din faza grupelor Ligii Campionilor. Specialiștii din comunitatea pariorilor din România ne-au pregătit analize și ponturi pentru meciurile: FC Porto vs AS Monaco, RB Leipzig vs Beșiktaș, Real Madrid vs Borussia Dortmund și Șahtior Donețk vs Manchester City.

FC Porto vs AS Monaco



Lusitanii au nevoie de o victorie în acest meci pentru a-și asigura prezența în primăvara europeană a Ligii Campionilor, indiferent de rezultatul celeilalte partide. Elevii lui Sergio Conceicao se află la egalitate de puncte cu RB Leipzig, formație față de care au însă avantajul rezultatelor mai bune obținute în meciurile directe. Aboubakar și colegii săi nu traversează însă cea mai bună formă: FC Porto primește vizita francezilor după ce au înregistrat o serie de 3 remize în ultima perioadă.

AS Monaco pare să fi intrat într-o nouă pasă proastă în acest sezon. Semifinalista Ligii Campionilor din sezonul trecut este ieșită din competiție și nu mai are absolut nici o miză în acest meci. Monegascii au pierdut 3 din ultimele 4 partide și nu par dornici să-și revină până la finele acestui an. Falcao și compania par să-și fi pierdut motivația, întrucât nu prea mai au pentru ce lupta în acest sezon, întrucât nici cucerirea titlului nu mai pare să fie un obiectiv realist. În plus, formația antrenată de Leonardo Jardim este în acest moment decimată de accidentări.

RB Leipzig vs Beșiktaș



Șansele debutanților de a trece mai departe în Liga Campionilor sunt destul de mici, întrucât băieții lui Ralph Hasenhuttl nu depind numai de propriile forțe: dacă FC Porto se impune în fața celor de la AS Monaco, acest meci nu va mai avea nici un fel de importanță în ecuația grupei. Cu toate acestea, știm bine că nemții sunt nemți. Werner, Keita și colegii săi par să se fi relaxat duminică în deplasarea pierdută la Hoffenheim cu scorul de 4-0, tocmai pentru a se menaja în vederea câștigării acestui meci, care are potențialul de a deveni unul istoric pentru club.

Beșiktaș este câștigătoarea grupei, iar această ultimă deplasare din grupă nu va fi nimic altceva decât o vacanță pentru campioana Turciei. Deși nu a fost învinsă în ultimele 11 meciuri oficiale, Beșiktaș a remizat în 6 dintre acestea și se află în acest moment pe poziția a 4-a în Super Lig, la 4 puncte distanță de liderul Basaksehir.

Real Madrid vs Borussia Dortmund



Poate că la tragerea la sorți ne-am fi gândit că acest meci va fi unul decisiv, însă Dortmund a dezamăgit profund în această grupă și a pierdut orice șansă în a mai prinde locul secund. De cealaltă partide, Realul trece printr-o formă destul de slabă, aflându-se deja la o distanță de 8 puncte în campionat față de marea rivală FC Barcelona.

Elevii lui Zidane au înregistrat 3 remize în ultimele 5 meciuri oficiale, lucru care nu face decât să provoace nemulțumire în rândul suporterilor obișnuiți cu victorii pe linie. Chiar dacă nu mai pot câștiga primul loc al grupei, Galacticii își susțin antrenorul și doresc să-și recapete forma în acest final de an, iar acest meci poate să prilejuiască acest lucru, mai ales dacă ne uităm la situația adversarilor lor din partida de miercuri seară.

Petr Bosz pare că se apropie de finalul mandatului la Dortmund, nereușind decât o singură victorie în ultimele 10 partide. În condițiile date, este foarte posibil ca madrilenii să-și zdrobească adversarul, care are și mai probleme de lot – 9 jucători de la Dortmund sunt indisponibili sau incerți.

Șahtior Donețk vs Manchester City



Cine ar fi crezut că Șahtior o va putea surclasa pe Napoli în această grupă la începutul sezonului? Iată că fotbalul ne surprinde din nou în acest sezon. Elevii lui Paulo Fonseca își pot asigura calificarea atâta timp cât vor obține cel puțin un rezultat de egalitate în acest meci, indiferent de rezultatul celeilalte partide.

Minerii au bifat 3 victorii consecutive după înfrângerea de pe San Paolo și par să aibă un moral bun înainte de acest meci, însă vor avea în fața cea mai în formă echipă a Europei. Manchester City are primul loc asigurat, însă Guardiola a anunțat că merge la Donețk pentru a câștiga, dorind să obțină maximum de puncte în grupă și să mențină ștacheta sus. Deși De Bruyne este suspendat și Silva a fost lăsat acasă, Cetățenii vor juca la victorie.

