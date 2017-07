(P) FCSB vs. Viktoria Plzen, ce spun cotele si ce pariaza specialistii?

FCSB incepe ofensiva pentru calificarea in grupele Ligii Campionilor. Gigi Becali viseaza sa poata sta din nou la masa bogatilor, dupa o pauza de 4 ani, iar adversarul ros-albastrilor din turul III este unul accesibil. Noi am pregatit toate informatiile de care au nevoie pariorii pentru a stabili cele mai bune ponturi pentru meciul FCSB – Viktoria Plzen, care se joaca marti, pe Arena Nationala, cu incepere de la ora 20:30.

Ce stim despre Viktoria Plzen

Vicecampioana Cehiei si-a schimbat antrenorul in aceasta vara, dupa ratarea cuceririi unui nou titlu la finele sezonului trecut. Roman Pivarnik a fost inlocuit cu Pavel Vrba, un fost selectioner in varsta de 53 de ani, care a antrenat ultima data la Anzhi din vara lui 2016 si pana la sfarsitul aceluiasi an. Cehul a mai antrenat-o pe Plzen intre 2008 si 2013, adunand 195 de partide la carma echipei.

Cel mai important transfer al echipei in aceasta vara a fost aducerea tanarului mijlocas central in varsta de 22 de ani Ales Cermak de la Sparta Praga, al carui transfer a costat 1 milion de euro. Nici readucerea veteranului Daniel Kolar – numar 10 in varsta de 31 de ani – din postura de jucator liber de contract nu este de neglijat: fostul international a evoluat ultima data in Turcia la Gaziantespor, acolo unde a plecat de la Plzen in vara anului trecut.





FCSB are iar noroc la tragerile la sorti: Matus Kozacik, cel mai bun portar din lotul cehilor, s-a operat in luna mai la genunchi si va lipsi cel putin inca o luna. Capitanul Roman Hubnik este de asemenea accidentat si nu va juca in aceasta partida. Problema este ca nici Marian Cisovsky, fostul fundas central al lui Poli Timisoara, nu este apt de joc pentru a-l inlocui.

Problemele din defensiva vicecampioanei Cehiei nu se incheie aici: David Limbersky si Ales Mateju, cei mai valorosi fundași laterali din lotul lui Vrba vor fi de asemenea indisponibil in urmatoarea perioada. Ultimul jucator pe lista accidentarilor este mijlocasul stanga Jan Kovarik, care a suferit o fractura de glezna si va reveni abia la sfarsitul lunii viitoare.

Practic, daca am scoate din calcul jucatorii accidentati ai lui Plzen, loturile celor doua echipe ar fi aproximativ egale. Lotul lui Plzen este evaluat la 25 de milioane de euro, cu 5 milioane mai mult decat cel al FCSB-ului.

In ceea ce priveste forma echipei, un lucruri este clar: cehii nu par inca intrati in forma. Plzen a pierdut ultimele 3 amicale disputate, 1-5 cu Greuther Furth, 1-2 cu Wolverhampton si 0-1 cu Watford.

Cum va arata FCSB-ul lui Nicolae Dica





Primul 11 probabil: Nita - Enache, Larie, Balasa, Morais - Pintilii, Popescu - Teixeira, Budescu, Tanase – Alibec.

De Amorim ar putea fi preferat in locul lui Tanase, daca este sa ne gandim ca brazilianul are mai multa experienta in cupele europene decat fosta extrema a Viitorului.

Dennis Man, care in mod normal va incepe de pe banca de rezerve, va fi pregatit sa-l schimbe in orice moment pe veteranul Filipe Teixeira, in cazul in care portughezului i se va termina benzina inainte de finalul partidei.

Denis Alibec a declarat ca spera sa poata juca toate cele 90 minute, desi este in urma cu pregatirea, insa cel mai probabil capitanul echipei va fi inlocuit in partea secunda a meciului cu atacantul francez Harlem Gnohere.

S-au vandut deja peste 30.000 de bilete pentru această partida, lucru care va aduce un mare plus pentru ros-albastri. La ora meciului vor fi in jur de 25 de grade, o temperatura ideala pentru fotbal. Meteorologii spun ca exista mici sanse de averse in timpul partidei.

Principalul avantaj al FCSB-ului este experienta pozitiva pe care a avut-o Astra in sezonul trecut, atunci cand a invins-o pe Plzen in grupele Europa League prin golul marcat de Denis Alibec. Practic, actuala echipa a lui Nicolae Dica este formata din cei mai buni jucatori ai Astrei de la acea vreme, pe langa care mai gasim si alti jucatori valorosi din campionatul intern.

Cote la pariuri pentru partida FCSB vs. Viktoria Plzen



Ambele echipe sa inscrie (GG) @ 2.00 la Netbet

Peste 2.5 goluri @ 2.37 la Betfair

Victorie FCSB @ 2.40 la Betano

FCSB pauza / FCSB final @ 3.60 la Sportingbet

FCSB va inscrie in ambele reprize @ 4.40 la Unibet

