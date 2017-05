(P) Explicatii si sfaturi practice de la Cadar Marius despre impozitul de la pariuri online

Am stat de vorba cu Marius Cadar, fondator al comunitatii pariorilor din Romania, PariuriX.com, care ne-a furnizat o serie de explicatii si sfaturi practice despre impozitul de la pariuri online. Afla de la specialist daca trebuie sa platesti impozit sau nu, cum trebuie sa procedezi si cum poti sa platesti mai putin impozit la jocuri de noroc online.

I: Sa incepem cu intrebarea care ii framanta pe aproape toti pariorii, cine trebuie sa plateasca impozit la pariuri online?

Cadar: "Legislatia jocurilor de noroc online spune ca orice persoana care a efectuat cel putin o retragere din contul de pariuri online in intervalul 01.01.2016 – 31.12.2016 este obligata sa depuna declaratia nr. 200 la ANAF pana pe 25 mai 2016 si ulterior sa achite impozitul cuvenit, in termen de 60 de zile de la primirea instiintarii care indica suma datorata".

I: Deci se impoziteaza numai retragerile, nu si biletele castigate?

Cadar: "Da, se impoziteaza numai retragerile, in mod individual. De altfel, daca stam sa ne gandim, la pariuri online nu ni se percep taxe la plasarea biletelor si nici atunci cand castigam. Jucatorii au puterea sa decida daca vor sa plateasca impozit si cand sa faca acest lucru, insa important este ca pot rula de n ori banii castigati inainte ca acestia sa fie impozitati".

I: In cazul in care am depus o suma de bani si am pierdut-o, nu trebuie sa declar nimic, nu?

Cadar: "Daca ai depus 100 RON si i-ai pierdut, nu ai de declarat nimic. La fel este si in cazul în care depui 200 RON si ai in cont 1.500, dupa ce ai castigat; atata timp cat nu retragi, nu platesti nici un fel de impozit. Nu conteaza rulajul sau daca ai facut profit. De altfel, daca depui 500 RON si retragi 10 RON, va trebui sa platesti impozit pe acei 10 RON, asa ca le recomand pariorilor sa aiba mare atentie la retragerile facute aiurea. Pana la urma este vorba despre timpul si banii lor".

I: Retragerile se impoziteaza individual, deci daca am retras de 30 de ori, trebuie sa completez 29 de anexe?

Cadar: "Legislatia spune ca da, fiecare retragere trebuie trecuta individual, insa mai multi pariori au marturisit pe forumul de discutii PariuriX.com faptul ca au cumulat retragerile de la acelasi operator, fara sa depaseasca valoarea maxima a primului prag de impozitare, 66.750 RON, incadrandu-se in plata impozitului cu valoare de numai 1% din suma retrasa. Raspunsul administratiei fiscale a fost unul pozitiv, iar ulterior pariorii respectivi si-au primit notificarile de la ANAF, cu care au mers apoi sa plateasca impozitul datorat".

I: Cum este mai indicat sa depunem declaratia nr. 200 la ANAF?

Cadar: "Declaratia se poate depune personal, prin posta sau online. Personal, le recomand pariorilor sa-si deschida cont pe site-ul ANAF si apoi sa mearga la sediul administratiei fiscale pentru a-si valida contul. Odata parcursi acesti pasi, pariorul nu va mai trebui sa-si bata capul cu alte drumuri, putand sa depuna, an de an, declaratia direct pe internet".

