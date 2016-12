(P) Cum poti castiga 100 de lei pe zi din pariuri online cu riscuri minime?

Ti se pare imposibil sa castigi la pariuri online? Inseamna ca ceva nu faci bine. Probabil esti adeptul biletelor de un metru care au cote de ordinul sutelor sau miilor. Ei bine, afla ca in acest mod nu vei face altceva decat sa-ti golesti incet, dar sigur, toata banca.

Nu cauta sa te imbogatesti peste noapte, pentru ca vei continua sa finantezi casele de pariuri, care iti intind capcana pariurilor multiple. Evita cu orice pret sa joci foarte multe evenimente pe bilet, pariaza de fiecare data aceeasi miza si vei vedea ca fara sa schimbi nimic altceva, pierderile tale se vor transforma in profit, iar cu timpul, profitul tau creste treptat.

Totusi, daca vrei sa castigi 100 de RON pe zi, ai putea sa incerci una dintre urmatoarele doua variante:

Varianta fricosilor

1. Vei avea nevoie o banca de cel putin 4.000 de RON pentru ca sa poti sta cat de cat linistit;

2. Vei paria numai pariuri individuale, a caror cota va fi cuprinsa intre 1.08 si 1.14, tintind un profit fix de 100 RON. Pentru a calcula miza va trebui sa imparti 1.100 la cota pe care vrei sa o joci. Spre exemplu, daca vrei sa joci o cota de 1.10, miza ta va fi de fix 1.000 RON;

3. Evita tipurile de pariu de tip 1X2 solist si Sub/Peste 2.5 si concentreaza-te pe optiunile cu Handicap Asiatic: +2, +1, 0 sau cele pe goluri, cum este cazul tipului de pariu: Peste 1.0 goluri in meci);

4. Nu juca orbeste pe cele mai mici cote ale zilei, chiar daca toata lumea joaca acele favorite clare – analizeaza intotdeauna in detaliu partida pe care joci in respectiva zi si nu desconsidera adversarii, doar pentru ca ei au primit o cota de 20, 30, sau 51.

Varianta curajosilor

1. Vei avea nevoie de un capital in valoare de minimum 1.000 RON pentru a evita falimentul;

2. Vei tinti o cota cuprinsa intre 1.85 si 2.10 si vei paria 100 RON pe bilet, care va cuprinde doua sau trei ponturi;

3. Este important sa eviti tipurile de pariu riscante – poti juca de asemenea pariuri cu Handicap Asiatic, Sansa dubla, sau alte variante care iti ofera mai multe variante de castig;

4. Nu adauga pariuri de care nu esti sigur doar pentru a atinge cota respectiva. Daca nu ai suficient timp pentru a analiza sau nu gasesti nimic intr-o anumita zi, fie nu paria nimic, fie poti juca numai pronosticul de care esti convins, chiar daca cota totala nu va fi atinsa.

