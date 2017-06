(P) Comunitatea pariorilor PariuriX.com iti prezinta 5 proiecte la pariuri sportive

Cea mai mare si mai activa comunitate de pariori de la noi din tara are placerea de a-ti prezenta 5 proiecte interesante care sunt in desfasurare si care pot fi urmarite in acest moment pe site-ul PariuriX.com

Bilet sansa

Acesta este unul dintre cele doua proiecte sustinute de catre insusi fondatorul comunitatii PariuriX.com, Cadar Marius. Amatorii de bilete de tip sistem vor fi incantati de ponturile furnizate in aceasta sectiune. Dupa cum putem observa in pagina Bilet Sansa, identificam ca acest proiect a demarat in forta, cu doua luni in care s-a obtinut un profit progresiv, dupa care trend-ul a continuat intr-o maniera descendenta – ceea ce evidentiaza cel mai bine variatia in pariuri si motivul pentru care o strategie buna de money management este esentiala in economia realizarii profitului pe termen lung.

Cadar Marius propune zilnic bilete la care recomanda aplicarea pariurilor de tip sistem, 2/3 sau 3/4. Pentru biletele de tip 2/3, cota medie a variat intre 4.92 si 6.28, in timp ce media cotelor pentru biletele de tip 3/4 a fluctuat intre 6.28 si 10.05. Aceasta abordare este recomandabila celor care vor sa joace sume mici si cote relativ mari, dar care totusi vor sa aiba sansa sa si castige destul de des.

Biletul zilei

Biletul zilei reprezinta una dintre cele mai mari provocari cotidiene ale pariorilor romani. Pe PariuriX.com, in aceasta sectiune intra o colectie zilnica cu ponturi care au o probabilitate de reusita cat mai ridicata. Totusi, deoarece ponturile profesionistilor sunt gandite pentru a fi jucate individual, este lesne de inteles de ce acest proiect nu le-a adus tuturor pariorilor mari satisfactii pana in acest moment.

Avand cote medie cuprinsa intre 4.70 si 10.54, biletele jucate in mod liniar nu ar fi adus profit pana in acest moment, insa pariorii care s-au bazat pe o strategie mai precauta si cei care au ajustat ponturile dupa propria analiza ar fi putut profita de pe urma ponturilor individuale, care au dat un randament pozitiv in toata aceasta perioada.

Pontul zilei

Pontul zilei, capul de afis al portalului pariorilor din Romania, nu este nimic altceva decat pontul care pare sa aiba cele mai multe sanse de reusita intr-o anume data calendaristica. Avand o cota medie cuprinsa intre 1.60 si 1.74, proiectul a avut un parcurs fluctuant si totodata extrem de constant, in sensul ca lunile impare au fost profitabile, in timp ce lunile pare s-au incheiat cu bilant negativ. Bineinteles, jucand online, la acest proiect se puteau obtine cote mari, iar aplicand o strategie progresiva de money management se putea ajunge la un profit frumusel dupa prima jumatate a acestui an.

Cota 2

Acesta este cel de-al doilea proiect realizat in mod personal de catre experimentatul parior Cadar Marius. Este vorba despre un bilet zilnic, format din una, doua sau cel mult 3 selectii, prin care se atinge o cota totala de peste 2.00. Jucat liniar, acest sistem i-ar fi adus fiecarui parior un profit fabulos de nu mai putin de 343 de unitati daca ar fi jucat toate pronosticurile cu o miza fixa pana in acest moment.

Cu toate acestea, Cadar Marius le recomanda tuturor pariorilor sa joace online, pentru a avea posibilitatea de a se folosi ocazional de functia Cash Out, care ar spori si mai mult sansele realizarii profitului urmand aceasta rubrica. Spre exemplu, daca urmareai scoruri live la Bohemians vs. Karvina, ai fi putut inchide la pauza linistit pariul pentru a incasa aproape profitul maxim (din cota initiala 2.15, putem spune ca ai fi ramas cu profitul pentru o cota de aproximativ 2), intrucat gazdele conduceau cu scorul de 3-1 dupa primele 45 de minute.

Bilet de weekend

Bilet weekend este fara indoiala cel mai profitabil proiect din acest an de pe PariuriX.com, cel putin pana in acest moment. Inainte de fiecare sfarsit de saptamana echipa PariuriX.com publica un bilet, cu o cota medie de 6.30, in care sunt inserate cele mai probabile pronosticurile ale respectivului weekend. Cei care au urmarit aceasta sectiune si au pariat recomandarile specialistilor ar fi realizat pana in prezent un profit colosal: +1387 unitati! Chiar si in aceste conditii, Cadar Marius le recomanda pariorilor sa joace si ponturile in mod individual.

