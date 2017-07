(P) Ce pariem vineri in Liga 1: Sepsi vs. Juventus si ACS Poli vs. FCSB

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

A doua etapa de Liga 2 debuteaza cu o intrecere interesanta intre doua echipe nou-promovate, Sepsi Sfantu Gheorghe si Juventus Bucuresti, care se vor duela vineri la Brasov si continua cu o partida interesanta la Timisoara, la finalul careia vom avea un nou lider in Liga 1, indiferent de rezultatul final.

Elevii lui Ionut Popa vor fi cu gandul numai la victorie, in timp ce FCSB-istii se vor preocupa mai mult de mentinerea unei coditii fizice propice pentru meciul de martea viitoare de preliminariile Ligii Campionilor.

Sepsi OSK vs. Juventus Bucuresti

Vineri 21 iulie, Brasov, ora 18:30

Daca este sa ne luam numai dupa scorurile inregistrate in prima etapa, am putea crede ca Sepsi a jucat mai bine in primul meci, in comparatie cu cei de la Juventus Bucuresti, insa realitatea din teren a fost una diferita. Sepsi nu a inceput deloc bine acest sezon. Desi au avut o deplasare in care ar fi putut sa profite de lipsa de omogenitate a giurgiuvenilor, care si-au schimbat aproape in totalitate lotul fata de anul trecut, covasnenii nu le-au facut fata celor de la Astra.

Infrangerea la limita de la debutul formatiei ardelene in Liga 1 poate ca nu spune multe, insa statistica ne dezvaluie anumite aspecte ingrijoratoare. Pe langa faptul ca echipa antrenata de Valentin Suciu a avut o posesie de numai 42%, Hadnagy si compania nu l-au testat nici macar o data pe portarul Iliev Ivanov. De altfel, jucatorii lui Sepsi au sutat numai de 3 ori pe parcursul celor 90 de minute si nu au cadrat nici un sut pe spatiul portii. in prima partida, formatia din Sfantu Gheorghe s-a concentrat numai pe defensiva, care a fost o singura data desfacuta de atacurile fostei campioane a Romaniei.

De cealalta parte, campioana Ligii 2 s-a descurcat destul de bine in prima repriza a meciului disputat impotriva lui Dinamo. Elevii lui Daniel Oprita au avut doua mari ocazii de a marca inainte de eliminarea mijlocasului central Madalin Mihaescu, din minutul 53.

Chiar daca Dinamo conducea la pauza dupa reusita lui Rivaldinho din minutul 32, statistica meciului era una cat se poate de echilibrata. Ambele formatii reusisera sa trimita acelasi numar de suturi la poarta (3) si acelasi numar de suturi pe poarta (1). Jucand aproape intreaga repriza secunda in inferioritate numerica, nu este de mirare ca nou-promovata a incasat inca doua goluri.

Antrenorul Daniel Oprita nu s-a declarat nemultumit la finalul partidei si a anuntat ca echipa sa nu se va bate la lupta pentru ramanerea in prima liga. tinand cont ca atat Sepsi, cat si Juventus Bucuresti disputa toate partidele in deplasare sau pe teren neutru, ne putem astepta ca ilfovenii sa forteze victoria in meciul de la Brasov. 2.90 este cota la Unibet pentru victoria lui Juventus Bucuresti. De asemenea, pariorii care vor sa traiasca actiunea meciului minut cu minut pot opta sa parieze live pe meciurile din Liga 1 si la Betfair.

ACS Poli Timisoara vs. FCSB

Vineri 21 iulie, Timisoara, ora 21:00

Timisoara a inceput bine acest sezon de Liga 1, cu o victorie in deplasare la Chiajna, scor 0-1. Baietii lui Ionut Popa au avut mai multe ocazii de a marcat si nu prea au avut emotii pe parcursul respectivei partide. Banatenii l-au incercat de 4 ori pe Balgradean si au trimis de alte 8 ori mingea pe langa poarta, in timp ce adversarii lor, desi au avut o posesie mai buna (52%), nu au reusit sa trimita nici un sut pe poarta aparata de Straton.

Interesant este ca in prima repriza, Poli a avut mingea 60% din timp, in timp ce rolurile s-au inversat in partea secunda a jocului, in special dupa reusita lui Birnoi din minutul 50. Una peste alta, Timisoara a aratat destul de bine in defensiva si a obtinut o victorie importanta in prima deplasare a sezonului.

Nicolae Dica a avut un debut zbuciumat. FCSB s-a impus in-extremis in fata lui FC Voluntari, intr-un meci in care Budescu a transformat un penalti in minutul 34 si apoi Denis Man marcat golul izbavitor abia in minutul 92, dupa o balbaiala generala in defensiva ilfovenilor.

Desi a dominat clar partida, inregistrand o posesie de 65% si trimitand 22 de suturi (11 la poarta si 11 pe poarta) spre poarta aparata de Balauru, ros-albastrii au fost foarte aproape de a pierde doua puncte in acest meci. Chiar daca relatiile de joc inca nu s-au solidificat, FCSB a prestat un joc cu potential.

Jucatorii lui Dica vor face deplasarea la Timisoara cu gandul la meciul cu Plzen, din preliminariile Ligii Campionilor, incercand sa se menajeze si sa evite o posibila accidentare. Este clar ca ros-albastrii nu vor forta. 1.74 este cota la Netbet pentru victoria FCSB-ului in deplasarea de la Timisoara. Cei care vor sa parieze pe faptul ca ambele echipe vor inscrie primesc o cota de 1.91 la Sportingbet. Pariul „Peste 2.5” goluri in meci are o cota de 1.90 la Betano.

