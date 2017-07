(P) Ce pariem in preliminariile Europa League? Specialistii ne arata meciurile de care putem profita!

Returul primului tur preliminar din Europa League ne pune la dispozitie o serie de partide de care putem profita, deoarece casele de pariuri obisnuiesc sa dea deseori chix cu cotele oferite la aceste meciuri.

Specialistii din echipa PariuriX.com ne spun care sunt partidele pe care trebuie sa le urmarim in aceasta faza a competitiei si unde putem gasi cele mai avantajoase cote pentru meciurile din Europa League!

Floriana FC vs. Steaua Rosie Belgrad

Floriana este o formatie modesta, care vine dintr-un fotbal modest. Echipa a ajuns sa joace in preliminariile Europa League pentru a câstigat Cupa Maltei, desi in campionat terminase pe pozitia a 5-a (din 12 echipe). De cealalta parte avem vicecampioana Serbiei, o formatie cu traditie, care a reusit performante notabile la nivel national, impartindu-si primele doua pozitii din ultimele 8 editii de campionat cu marea rivala Partizan.

Noua achizitie a sârbilor, Richmond Boakye, a marcat de doua ori in victoria cu 3-0 obtinuta in tur si a aratat o reala dorinta de afirmare; la fel de bine au aratat si celelalte nume noi aduse de antrenorul Vladan Mijlojevic, fapt pentru care un pariu de tip Victorie Steaua Rosie si Peste 2.5 goluri in meci la o cota de 1.91 la Betano nu suna deloc rau.

AEL Limassol vs. St Josephs

St Josephs, echipa de pe locul 3 din campionatul statului Gibraltar este fata in fata cu ocupanta locului 4 din campionatul Cipriot. Avem de-a face o intâlnire intre amatori si profesionisti. La AEL Limassol evolueaza fostul fundas al Viitorului si al FCSB-ului, Bogdan Mitrea, pe lânga Mikel Arruabarrena si Piti, jucatori care pot fi recunoscuti usor de catre urmaritorii fotbalului Spaniol, dar si alaturi de Dossa Junior, fostul fundas al Legiei Varsovia.

Dupa acel 0-4 administrat in tur, pe stadionul situat intr-o zona pitoreasca, la mai putin de 300 de metri de ocean, cipriotii s-au intors din vacanta si vor incerca sa se autodepaseasca in fata propriilor suporteri. Desi calificarea este rezolvata, cu siguranta rezervele lui AEL vor dori sa-l impresioneze pe antrenorul Bruno Baltazar si vor trata cu seriozitate acest meci. In conditiile date, cota de 1.84 oferita de Netbet pentru pariul Peste 3.5 goluri in meci nu pare deloc una de neglijat.

Levadia Tallinn vs. Cork City

Levadia este una dintre echipele de top ale unui campionat care nu a emis niciodata pretentii in fotbalul European. Chiar daca fotbalul din Estonia pare ca a evoluat in ultimii ani, in special datorita prestatiilor decente obtinute de echipa nationala in ultimul deceniu, situatia cluburilor este neschimbata.

In meciul tur, disputat pe teren propriu, jucatorii de la Levadia au reusit sa trimita un singur sut pe poarta, iar situatia returului nu pare sa promita mai mult de atât, ci chiar ne putem astepta la un recital din partea actualului lider al campionatului Irlandei. Cork City este neinvinsa in ultimele 26 de partide, dintre care 25 au fost victorii. Mai mult ca sigur baietii lui John Caulfield vor da totul pentru fanii care vor veni in numar mare sa-si aclame favoritii intr-o competitie atât de prestigioasa, astfel inca o victorie a gazdelor cu handicap asiatic -1.5, la o cota de 2.28 la Unibet, pare chiar greu de ignorat.

Beitar Ierusalim vs. Vasas

Meciul tur dintre aceste doua formatii a avut o desfasurare cel putin dubioasa. Dupa ce gazdele au deschis scorul in minutul 19, oaspetii au marcat 3 goluri intre minutele 36 si 52, pentru a apoi, Yossi Benayoun sa deschida seria de 3 goluri marcate de echipa sa in ultimele 5 minute de joc. Scorul final, 4-3 pentru Beitar, a dat peste cap asteptarile oricarui suporter. Cine sunt totusi aceste doua formatii?

Beitar, o formatie care a terminat pe locul 4 in campionatul Israelian, are o echipa cotata la 12.58 milioane de Euro conform site-ului transfermarkt.com. Vasas, locul 3 in ultimul sezon din prima liga maghiara, având lotul evaluat la 7.13 milioane de Euro de catre acelasi site de specialitate. Echipele par sa fie oarecum echilibrate din punct de vedere competitiv, iar scorul ii obliga pe maghiari sa marcheze pentru a putea spera la calificare, lucru care face pariul Ambele marcheaza cu o cota de 1.61 la Betfair sa reprezinte o alegere populara in rândul pariorilor.

Stjarnan vs. Shamrock Rovers

Intre aceste doua echipe nu pare sa fie o diferenta foarte mare de valoare. Ambele ocupa pozitia a patra in campionatele din care fac parte, Islanda respectiv Irlanda si ambele se afla in plin sezon competitional. Totusi, in tur, Shamrock a dominat partida, având o posesie de 59% si trimitând 7 suturi pe poarta, fata de cele numai 3 reusite de gazde.

In ceea ce priveste returul, Shamrock Rovers are avantajul golului marcat in deplasare si avantajul terenului propriu. Mai mult ca sigur antrenorul Stephen Bradly isi va sfatui jucatorii sa nu riste nimic si sa incerce sa mentina rezultatul, incercând sa speculeze eventualele spatii pe care islandezi le vor lasa libere atunci când vor iesi la joc. De aceea, un pariu pe Sub 2.5 goluri in meci la o cota de 1.85 la Sportingbet nu pare sa fie un pariu deloc rau.

Tu ce pronosticuri vei juca in aceasta etapa din preliminariile Europa League?

