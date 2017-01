(P) Ce case de pariuri online va recomanda Cadar Marius in 2017?

2017 se anunta ca fiind anul in care marea majoritate a pariorilor vor migra catre online.

Cadar Marius, fondator al comunitatii PariuriX.com, autor al primei carti tiparite in Romania pe subiectul pariurilor si al catorva publicatii digitale este si unul dintre primii pariorii de pe online din Romania. Satmareanul care se poate lauda cu o experienta de 15 ani ani in pariuri sportive si 10 ani pe online le recomanda 5 agentii de pariuri sportive online tuturor jucatorilor din tara, ale caror puncte forte le vom expune in acest articol.

Printre recomandarile realizate de Cadar Marius impreuna cu specialistii PariuriX.com vom gasi exclusiv operatori la care putem juca 100% legal in Romania. Cu toate acestea, trebuie sa fim atentie atunci cand facem alegerile, deoarece agentiile prezentate nu exceleaza la toate capitolele. Din contra, nu exista agentie perfecta, insa aceste 5 case de pariuri online ne propun o serie de avantaje care trebuie sa profitam pentru a castiga mai mult, mai inteligent si mai sigur:

· Oferta de pariuri live variata cu multe meciuri, tipuri de pariuri si transmisiuni live video, care ruleaza 24h din 24;

· Exceleaza la capitolul oferte, care sunt transmise extrem de frecvent utilizatorilor in privat, atat pentru pariuri sportive cat si pentru sectiunea de cazinou;

· Dispune de functia de cashout partial, care ne permite sa inchidem procentul dorit din miza biletelor plasate;

· Include aplicatii pentru Android si iOs, insa varianta web care poate fi accesata direct din navigatorul oricarui telefon mobil este extrem de rapida. Deschide acum cont la Netbet.

· Una dintre cele mai atractive si rapide platforme de pariuri online;

· Propune o serie de oferte interesante pe care jucatorii le pot accesa zilnic;

· Sportingbet Casino include zeci de jocuri de tip slots (pacanele), jocuri de masa, Video Poker si Casino Live. Deschide acum cont la Sportingbet.

· Are foarte multe oferte permanente atractive si inedite;

· Transmite zeci de mii de partide in format live video anual;

· Este singura agentie care include poker, casino si bingo, pe langa pariuri sportive;

· Oferta este vasta, diversificata si bogata in sporturi si evenimente. Deschide acum cont la Unibet.

· Este cea mai cunoscuta casa de Sports Betting Exchange din lume;

· Permite inchiderea partiala sau totala a pariurilor aflate in desfasurare;

· Serviciul de suport prin live chat este disponibil non-stop, 24 de ore pe zi;

· Oferta extrem de variata la casa de pariuri si cote imense pe platforma de Exchange. Deschide acum cont la Betfair.

· Oferta pentru meciurile din Liga 1 se publica cu aproximativ o saptamana mai devreme si include numeroase optiuni de pariuri, inclusiv cele pe cartonase sau cornere, iar partidele din confruntarea interna se transmit si in format live video;

· Ne invita la o serie de oferte cat se poate de tentante, dintre care cea mai buna este cea numita Marja 0% - care practic ofera cotele maxime posibile, zilnic, pentru cateva evenimente sportive;

· Propune o aplicatie pentru iPhone si iPad de pe care putem paria sau naviga cu comanda vocala. Deschide acum cont la Betano.

Daca nu ai deja cont la aceste 5 agentii nu ezita sa te documentezi mai bine din recenziile detaliate publicate de specialisti pe site-ul PariuriX.com.

Cădar Marius ne-a dezvaluit un sfat esential din experienta sa de peste 10 de ani de parior online, si anume: „Deschide-ti cont la toate agentiile care merita. Profita de punctele forte si de cotele cele mai mari de fiecare data, si nu te limita numai la o singura optiune, pentru ca iti va fi aproape imposibil sa realizezi profit pe termen lung daca joci numai la o singura agentie.”

PariuriX.com promoveaza parierea responsabila. Pariurile pot avea consecinte financiare si pot cauza dependenta. Va rugam sa jucati responsabil!

PariuriX.com - 18+ Site-ul este interzis minorilor – Licenta Clasa II prin Decizia ONJN nr. 697/18.04.2016