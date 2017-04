(P) Castiga la pariuri online cu ajutorul acestui ghid gratuit, descarca acum!

Descarca ghidul scris de Cadar Marius si invata sa pariezi online si sa-ti cresti substantial sansele de castig!

Cadar Marius, fondatorul comunitatii pariorilor din Romania, PariuriX.com, a lansat la inceputul acestui an cea mai de succes publicatie digitala adresata pariorilor de la no din tara. GHID 2017 PARIURI ONLINE este o carte in format electronic ce are in spate cele mai bune sfaturi pe care specialistul a dorit sa le impartaseasca cu membrii comunitatii.

Cadar a ajutat zeci de mii de pariorii romani sa migreze online in ultimii 10 ani. De ce? Pentru ca pariurile pe internet pot fi mult mai profitabile daca se joaca in cunostinta de cauza si avand o disciplina de fier. Ghidul cuprinde un tutorial de la A la Z despre pariuri online si culmineaza cu sfaturi valoroase, dezvaluite de unul dintre primii pariori de pe online din Romania.

Printre altele, ghidul contine informatiile esentiale din legislatie pe care orice parior are datoria sa le cunoasca, pentru a putea paria 100% legal si fara nici un fel de risc, dar si rezolvarile ale celor mai comune dificultati intampinate de incepatori.

Pe langa money management, disciplina si analizarea corecta a partidelor, Cădar Marius le atrage deseori atentia pariorilor cu privire la casele de pariuri online la care joaca. „De-a lungul anilor am pariat la sutele de case de pariuri online si am ajuns la concluzia ca nu este suficient sa joci la o singura agentie pentru a castiga la pariuri online pe termen lung,” este probabil unul dintre cele mai importante sfaturi oferite de expertul care se bucura de peste 15 ani de experienta in domeniu.

„La ce casa de pariuri online joci Marius, care este cea mai buna?” este intrebarea care i-a fost pusa cel mai des din partea celor peste 56.000 de urmaritori ai sai, ne-a marturisit specialistul. Raspunsul este intotdeauna acelasi: „Nu exista o casa de pariuri care sa fie cea mai buna. Fiecare are plusuri si minusuri, iar noi suntem datori sa speculam mereu avantajele pe care operatorii ni le ofera. De jucat, pot sa va spun ca joc la cele 5 agentii recomandate de mine, atat in ghid, cat si pe site,” a declarat Cadar Marius in exclusivitate pentru dolce-sport.ro.

ACESTEA SUNT CASELE DE PARIURI ONLINE RECOMANDATE DE CADAR MARIUS, LA CARE POTI PARIA 100% LEGAL IN URMATORUL DECENIU:

· Unibet (L1160657W000330) – este o agentie completa, care ofera 4 platforme licentiate, aplicatii performante, numeroase transmisiuni live si analize de la specialisti

· Betano (L1170664W000663) – dispune de oferte semi-permanente extrem de folositoare, care presupun cote marite si diverse tipuri de rambursari, dar si de o aplicatie interesanta pentru iOs

· Sportingbet (L1160656W000327) – propune o serie de concursuri si oferte inedite si are o platforma extrem de rapida, moderna si intuitiva

· Betfair (L1160655W000329) – se poate lauda cu cea mai activa platforma de Betting Exchange din lume si cu o sectiune Sportsbook care surprinde prin functiile si pariurile speciale propuse

· Netbet (L1160651W000195) – imbina foarte bine o oferta de pariuri live variata, plina de meciuri si tipuri de pariuri, cum ar fi pietele rapide la minut, cu posibilitatea de a face Cash Out partial