(P) Bilete sau pariuri individuale? Vezi care este varianta cea mai profitabila

Majoritatea pariorilor de la noi din tara sunt mari amatori de pariuri multiple, cunoscute si sub numele de combo-uri sau pariuri in acumulator, care le ofera tuturor pasionatilor posibilitatea de a da lovitura peste noapte. Intr-adevar, vedem saptamanal bilete kilometrice castigatoare pe site-urile de stiri si pe retelele de socializare, insa ceea ce nu vedem este, de fapt, numarul mare de astfel de bilete pierdute in fiecare ora a zilei.

Totusi, de ce apreciaza amatorii de adrenalina biletele cu la pariuri sportive?

• In primul rand, pentru ca biletele pot avea cote astronomice, fiind alcatuite din numeroase selectii care sunt aparent sigure si care par sa aiba o sansa mai mare de reusita decat indica cota. De fapt, lucrurile stau exact invers din punct de vedere matematic, insa aceasta este o alta discutie. Cert este ca potentialul castig poate multiplica miza de mii de ori, lucru care nu se intampla in cazul pariurilor individuale.

• Investitia minima necesara pentru a paria un bilet care sa aiba potentialul de a genera un castig consistent este mica, putand fi chiar si numai de 50 de bani, adica nici macar un leu. Da, aceasta este miza minima acceptata de marea majoritate a caselor de pariuri online, iar daca plasam 15-20 de selectii indraznete pe un bilet, chiar si cu o miza infima putem spera sa ne imbogatim rapid – aspect plauzibil cel putin la nivel teoretic.

• Nu trebuie sa te pricepi la sport pentru a nimeri la un moment dat o serie de pronosticuri de pe un bilet bomba. Cei care castiga acele bilete cu 15-20 de selectii nu se pot considera mai buni la pariuri decat cei care nu nimeresc astfel de sanse. in realitate, cu cat numarul de selectii este mai mare, cu atat mai mult soarta biletului tine de noroc si nu de cunostintele pariorului.

Specialistii ne-au confirmat faptul ca pariorii profesionisti joaca pariuri individuale, lucru care ar trebui sa ne dea de gandit: Din moment ce tipsterii care traiesc din asta pariaza in acest fel, oare nu ar trebui si noi sa le urmam exemplul? Nu este neaparat necesar sa stam sa aflam toate dedesubturile acestui subiect pentru ne imbunatati stilul de joc, desi nu ar fi rau sa ne documentam putin pe aceasta tema, insa esential este sa incepem sa pariem corect, pentru a putea spera sa devenim pariori iscusiti intr-o buna zi.

Acestea sunt cateva dintre avantajele jucarii pariurilor individuale care au fost sugerate de specialistii de pe site-ul de pariuri online PariuriX:

• Procentul de pariuri castigatoare, cunoscut si sub numele de Hit Rate, este mai mare, lucru care face mult bine psihicului pariorului, crescandu-i increderea in propriile sanse si eliberandu-l de frustrarile biletelor pierdute din cauza unei singure selectii necastigatoare.

• Permitem norocului si ghinionului sa se anihileze reciproc pe termen lung, lasand ca valoarea pronosticurilor alese sa decida profitabilitatea generala si nu sansa de moment.

• Se pot testa si aplica cu usurinta numeroase strategii de pariuri online, de la cele clasice, precum Martingale, Fibonacci, D’Alambert, Kelly etc. si pana la noile metode eficiente, cum ar fi Strategia Minutul Urmatorului Gol sau "MUG".

• Pe parcursul desfasurarii evenimentelor sportive avem ocazia de multe ori sa gasim cote bune la pariuri live, insa de care trebuie sa profitam foarte rapid, astfel incat este indicat sa le jucam individual pentru ca altfel riscam sa nu le putem plasa, in special din cauza vitezei cu care se modifica cotele in timp real.

• Pariurile individuale beneficiaza de o serie de facilitati, ca de exemplu Cash Out, o functie care este acceptata pentru mult mai multe tipuri de pariuri si mai multe evenimente atunci cand se mizeaza pe selectii in mod individual, dar si de diverse forme de rambursare ale unor pariuri necastigatoare, ca de exemplu meciurile de fotbal care se incheie fara gol marcat sau atunci cand pariul este pierzator din cauza unui gol marcat in prelungirile unei partide si asa mai departe.

Bineinteles, acum, stii, de fapt, care este cea mai profitabila metoda de joc la pariuri sportive, insa depinde numai de tine daca esti dispus sa te iei in serios sau vrei sa continui sa joci ca la loto. Pana la urma, este important sa nu uitam ca pariurile trebuie sa reprezinte, inainte de toate, o activitate de divertisment. Succes!