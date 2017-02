(P) Au gresit cotele la pariuri? Sau e cea mai tare oferta din istorie?

3. Vrei sa pariezi pe cota 5.00 la victorie Real cu Espanyol? Click doar pe acest link sau pe imaginea de mai jos cu Real!

In plus, ai 2 Luni de Abonament Superpont Premium incluse

Tot de la Tudor Popa (iti recomandam sa il urmaresti zilnic pe pagina sa de Facebook pe acest link ) aflam ca toti cei care vor paria pe una dintre cotele marite prezentate in acest articol, urmand indicatiile din linkurile de mai sus, vor primi GARANTAT 60 de zile de Abonament Superpont Premium , in valoare de 60 de Euro!

Reamintim ca, in calitate de membru Superpont Premium, vei beneficia, timp de 2 luni de:

1. Ponturi si bilete zilnice la pariuri, de la tipsteri profesionisti, cu rata de succes de peste 70%; in afara de fotbal, aici gasesti ponturi din baschet, volei, tenis si alte sporturi de interes

2. Acces NELIMITAT in cel mai mare si cel mai bun Grup de pariuri Live de pe Facebook, acolo unde se fac banii adevarati la minut, zi de zi;

3. Super Pontul si Biletul Zilei de la unii dintre cei mai cunoscuti oameni de fotbal din Romania!!!

4. Un grup de peste 950 de pariori de top, cu care te vei putea sfaturi, cu care imparti opinii, pareri despre meciurile cele mai tari. Cu cat petreci mai mult timp printre pariorii profesionisti, cu atat mai mari sansele sa devii si tu unul din ei!

Iti uram multa bafta la bani!

*Se aplica Termeni & Conditii. Superpont.com este un site de pronosticuri si recenzii ale caselor de pariuri, licentiat de ONJN prin decizia nr.859/28.04.2016. Pronosticurile si recenziile au un caracter strict informativ, care pot ajuta pariorii in decizia lor de pariere, nu reprezinta ponturi sigure. Siteul este dedicat EXCLUSIV persoanelor peste 18 ani. Pariurile sportive NU sunt o sursa sigura de castiguri financiare, ci o metoda de distractie. Daca simti ca pierzi controlul, este bine de stiut ca exista site-uri specializate care te pot ajuta.