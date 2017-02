(P) Aplicatia PariuriX s-a lansat: Chat, Ponturi si Sfaturi pentru a castiga mai usor

Comunitatea pariorilor din Romania a lansat in urma cu cateva zile aplicatia PariuriX, care poate fi descarcata in momentul de fata de catre orice utilizator de iOs, din App Store.

Pariorii pot gasi toate noutatile si cele mai interesante vesti din lumea jocurilor de noroc la numai cateva clickuri distanta. Ponturile furnizate de Cădar Marius si de catre membrii echipei PariuriX.com sunt acum la indemana tuturor pasionatilor care vor sa acceseze rapid avancronicile si predictiile recomandate de specialisti.





Varianta pentru Android a aplicatiei PariuriX poate fi descarcata aici:http://pariurix.com/android/pariurix.apk . Atentie! Inainte de a instala aplicatia este necesar sa permiteti instalarea aplicatiilor din alte surse decat Magazin Play, navigand in „Setari” > „Securitate” si activand functia „Surse necunoscute”.

Multiple surse de inspiratie

Ai nevoie de inspiratie? Urmareste ponturile din sectiunea BILETUL ZILEI

Daca vrei sa te afirmi, participa in cadrul celui mai titrat concurs de profil de la noi din tara: Biletul Zilei de pe PariuriX.com. Pana la urma, de ce sa nu incerci sa participi si tu pentru a pune mana pe castigul garantat de pana la 350 RON care te asteapta?





Daca vrei sa gasesti recomandarile unor pariori si tipsteri profesionisti, urmareste sectiunea PONTURI DE AZI, acolo unde vei gasi o colectie de predictii bine documentate publicate de membrii echipei PariuriX.com: Helmut Duckadam, Dan Stefanescu, Ionut Angheluta, Marius Hutu, Razvan Codorean, Florin Caramavrov, Laurentiu Gabriel, Vali Porcisteanu, George Trandafirescu, Burlacu Stefan, Gialli Daniel, Tudor Cosma si Marian Cioata.

Toate aceste avancronici si predictii din fotbal, tenis, baschet, hochei, handbal si alte sporturi culmineaza cu PONTUL ZILEI, reprezentand selectia cea mai buna din ziua respectiva, care este evidentiata in aplicatie.

COTĂ 2 este sectiunea in care Marius Cadar, insusi fondatorul comunitatii PariuriX.com, publica zilnic o sugestie de pariu care are o cota mai mare de 2.00. De regula, este vorba de una sau doua selectii, pe care pasionatii pot sa le urmareasca si sa le joace daca considera de cuviinta acest lucru. Chiar daca a avut serii de 10 biletele consecutive si s-a bucurat de un mare succes in randul celor peste 52.500 de urmaritori ai sai, specialistul a traversat si perioade mai slabe – ca orice parior de altfel – fapt pentru care trebuie sa joace intr-o maniera responsabila.

In plus, aplicatia PariuriX faciliteaza accesul catre o serie de ghiduri si articole interesante, educative si de mare interes in randul pariorilor. Totusi, cea mai mare surpriza pentru pasionati este noua platforma interna de chat, care are la baza motorul de socializare disponibil si pe site-ul PariuriX.com. Utilizatorii pot discuta in timp real – la fel ca pe Facebook – fie pe canelele publice sau private, fie in privat, contactandu-i pe ceilalti membri si chiar pe favoritii lor!

PariuriX.com promoveaza parierea responsabila. Pariurile pot avea consecinte financiare si pot cauza dependenta. Va rugam sa jucati responsabil!

PariuriX.com - 18+ Site-ul este interzis minorilor – Licenta Clasa II prin Decizia ONJN nr. 697/18.04.2016