(P) Anuntul facut de Viitorul inainte de meciul pentru titlu: partneriatul cu Herbalife va continua si in sezonul viitor

Parteneriatul dintre Herbalife si FC Viitorul inceput in 2015 continua si in sezonul urmator

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax

Echipa lui Gica Hagi are un sezon fantastic si are prima sansa la castigarea titlului in actuala stagiune, avand nevoie de un succes in ultima etapa cu CFR Cluj. Ar fi primul titlu din istoria clubului! Inainte de marele meci, Viitorul a anuntat continuarea parteneriatului cu Herbalife.

Acest lucru a fost anuntat in cadrul unei vizite la Academia din Ovidiu, un proiect de suflet al lui Gica Hagi unde, cu multi bani dar si cu mult suflet, Regele a creat o pepiniera de sportivi pentru sportul-rege, fotbalul.

Dupa o vizita in sala de trofee si pe terenul de fotbal unde echipa constanteana se afla la un antrenament ne-am intalnit cu Hagi si echipa lui la un pranz informal si o discutie libera despre performanta, ambitiile echipei si programul de antrenamente. Intrebat care sunt principiile importante pe care un sportiv trebuie sa respecte, Hagi a vorbit cu seriozitate despre importanta echilibrului in perioada de pregatire si nu numai: “Unele dintre principiile importante din filosofia mea sunt alimentatia si odihna. Daca nu le respecti, nu te poti antrena. Trebuie sa dormi si sa mananci bine ca sa ai putere si sa te pregatesti la capacitate maxima. Odihna si nutritia personalizata sunt cruciale”

Prezent alaturi de Hagi la intalnirea cu jurnalistii, kinetoterapeutul echipei Paul Ciocanescu a declarat: "Jucatorii au integrat cu usurinta gama completa H24 in programul personal de nutritie, care ii ajuta sa se recupereze mai repede intre antrenamente si sa isi maximizeze efortul depus in cadrul sesiunilor de antrenament. Fotbalul este un sport intens, care solicita mult efort fizic, prin urmare pregatirea constanta si nutritia personalizata sunt foarte importante. Necesarul unui sportiv este mai mare decat al persoanelor obisnuite, situandu-se, in functie de etapa competitionala, intre 2500 si 5000 de calorii. Lipsa de nutrienti poate slabi chiar si pe cel mai in forma sportiv, in vreme ce echilibrul nutritional poate aduce un sportiv mai aproape de performanta maxima”

Pentru al treilea an consecutiv, Herbalife este sponsor oficial in nutritie al echipei de fotbal FC Viitorul. Astfel, performantele sportive ale echipei sunt sustinute de Herbalife24, o gama completa de nutritie sportiva, recomandata atat sportivilor profesionisti, cat si pasionatilor de sport care inteleg importanta unei nutritii corespunzatoare.”

Pe urmele lui Ronaldo



In 2016 Herbalife a lansat Herbalife 24 CR7 Drive, o bautura hipotonica dezvoltata in parteneriat cu renumitul fotbalist, Cristiano Ronaldo. Bautura contine carbohidrati si electroliti pentru mentinerea performantei de anduranta si este recomandata atat sportivilor profesionisti cat si pasionatilor de sport care inteleg importanta unei nutritii adecvate. CR7 este o bautura de ultima generatie care raspunde nevoilor nutritionale ale sportivilor din ziua de azi, fiind creata fara arome sau indulcitori artificiali. Cu un gust racoritor, aceasta bautura asigura carbohidratii necesari si inlocuieste ceea ce se pierde de regula prin transpiratie, inclusiv electrolitii de baza. Ingredientele principale transforma CR7 Drive intr-un produs foarte potrivit pentru o gama larga de activitati sportive de anduranta: fotbal, spinning, alergare sau alte sporturi care presupun efort fizic prelungit.

Herbalife sustine la nivel mondial peste 250 de atleti de performanta, avand ca obiectiv asigurarea unei nutritii adecvate in vederea imbunatatirii performantelor sportive. in Romania, pe langa implicarea in fotbal, Herbalife ii sustine pe Anca Bucur, Miss Fitness Univers, Ciprian Balanescu, campion balcanic si campion national al Romaniei la triatlon, duatlon si aquatlon, si echipajul de canotaj – dublu rame feminin, categoria usoara.