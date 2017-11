(P) Analiza si ponturile specialistilor pentru: Viktoria Plzen vs FCSB

Joi, 23 noiembrie, in direct la PRO TV: Viktoria Plzen - Steaua in UEFA Europa League! Bucurati-va de fotbal!

Am primit analiza meciului de Europa League dintre Viktoria Plzen si FCSB, partida care le poate asigura elevilor lui Nicolae Dica primul loc in grupa.

Specialistii din cadrul celei mai mari si mai active comunitati de la noi din tara ne-au furnizat si 5 sugestii de ponturi, pe care ne invita sa le jucam la casele de pariuri online de top care ofera cele mai bune cote pentru meciurile din Europa League.

PARIAZA ONLINE 100% LEGAL PE MECIURILE DIN CUPELE EUROPENE – VEZI AICI LISTA AGENTIILOR RECOMANDATE!



Dupa esecul de la Iasi, Becali a rabufnit, transmitandu-i antrenorului ca trebuie sa se concentreze pe Liga 1 si sa foloseasca jucatorii de baza in intrecerea interna. FCSB este calificata in faza eliminatorie din Europa League, astfel incat aceste ultime doua meciuri pot doar sa le asigure ros-albastrilor primul loc in grupa. O remiza in meciul din Cehia sau o victorie in ultima runda, acasa, impotriva elvetienilor de la FC Lugano, reprezinta optiunile pe care le are vicecampioana pentru a castiga grupa. Asadar, ne dam seama ca partida de joi seara va fi una destul de relaxata pentru Nicolae Dica.

Sa nu uitam insa ca FCSB are duminica o deplasare grea la Giurgiu, acolo unde vor da piept cu Astra, formatia la care evolueaza celebrul antistelist Alexandru Ionita, jucator care a declarat la finele sezonului trecut ca si-ar da 5 ani din viata pentru a le strica socotelile ros-albastrilor. Presedintele Astrei, fostul portar rapidist Dani Coman, a declarat ca jucatorii sai isi vor da viata pe teren in aceasta disputa, iar replica suporterilor stelisti vizavi de remarcile conducatorului a fost una cat se poate de amuzanta: „Daca isi vor da viata pe teren, macar sa anunte si SMURD-ul.”

Revenind la partida cu Viktoria Plzen, din spusele lui Becali reiese ca renegatul Golofca va primi sansa de a-si spala pacatele in acest meci, dupa ce fostul jucator al lui FC Botosani si-a petrecut ultima luna la echipa a doua. Totodata, Denis Alibec ar putea sa fie folosit titular in aceasta partida, intrucat conducerea clubului se asteapta ca diversi scouteri sa vina sa-l vada in acest meci.

Desi, cel mai probabil, veteranii Teixeira, Pintilii si Budescu vor fi menajati, nu ar fi exclus sa vedem o tripleta incantatoare in spatele lui Alibec, si anume: Coman, Man si Tanase – jucatori care sunt de asemenea monitorizati de diverse echipe din occident.

Una peste alta, fie ca Dica le va cere jucatorilor sa joace defensiv sau pur si simplu sa practice acelasi fotbal ca si pana acum, cu siguranta vom avea parte de un meci cu goluri, asta pentru ca Plzen ne-a demonstrat ca este o echipa care mizeaza exclusiv pe cartea atacului.

Pavel Vrba este constient de faptul cel mai probabil soarta echipei sale se va decide in ultima runda, atunci cand Plzen va face deplasarea in Israel pentru a da piept cu Hapoel Beer Sheva, atata timp cat baietii lui Barak Bakhar se vor impune joi seara in deplasarea din Elvetia. Krmencik si colegii sai ar sanse la calificare si daca obtin numai un punct in partida cu FCSB, cu conditia sa nu piarda ultimul meci din grupa.

Dupa pauza prilejuita de meciurile internationale, Plzen s-a impus cu scorul de 1-4 in deplasarea de la Slovacko, obtinand cea de-a 14 victorie consecutiva in campionat, acolo unde este lider autoritar cu un avans de 13 puncte in fata principalei urmaritoare, Sigma Olomuc.

Din disputele precedente ale FCSB-ului cu Plzen am invatat jocul de atac al baietilor lui Vrba este unul dezinvolt si care, mai ales pe teren propriu, poate da roade, insa defensiva cehilor lasa mult de dorit.

Egalitate la pauza sau la final @ 1.83 – Pariaza la Betano!



Peste 2.5 goluri @ 1.74 – Pariaza la Netbet!



Ambele marcheaza @ 1.65 – Pariaza la Sportingbet!



FCSB DNB @ 3.50 – Pariaza la Betfair!



Peste 1.5 goluri in a doua repriza @ 1.92 – Pariaza la Unibet!



PARIAZA LIVE SI DESCOPERA OFERTA BOGATA A MECIURILOR DIN CUPELE EUROPENE. DESCHIDE UN CONT PE SITE-URILE LEGALE SI RECOMANDATE DE PARIURIX.COM – VEZI LISTA AICI!



PariuriX.com promoveaza parierea responsabila si va recomanda sa nu jucati mai mult de 10% din veniturile lunare. Pariurile pot avea consecinte financiare si pot cauza dependenta. Va rugam sa jucati responsabil!