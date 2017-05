(P) Am jucat la pariuri online, am de platit impozit? Termen limita 25 mai!

Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania! Bucurati-va de fotbal! Joi, 22:00 Celta - Man United!

„Nu toti cei care au jucat la pariuri in anul precedent trebuie sa plateasca impozit si sa depuna declaratia 200 la ANAF pana pe 25 mai, desi majoritatea jucatorilor tind sa creada acest lucru” ne spun specialistii din echipa PariuriX.com. Chiar daca ai jucat la pariuri online nu trebuie sa declari nimic atata timp cat nu ai retras banii din contul de pariuri online. Nu conteaza daca ai realizat profit sau nu, daca ai rulat ceva sau nu, ci pur si simplu daca ai scos sau nu fonduri din conturile deschise la agentiile de pariuri online licentiate in Romania.

Cine trebuie sa plateasca impozit la pariuri online in acest an?

Toti cei care au efectuat retrageri din conturile detinute la operatorii de jocuri de noroc online licentiati la ONJN in perioada 01 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016 sunt obligati prin lege sa declare aceste venituri, completand si depunand declaratia nr. 200 la ANAF.

VEZI AICI UN TUTORIAL VIDEO CU COMPLETAREA DECLARAȚIEI NR. 200 DE LA ANAF!

Atentie! Retragerile din 2017 se vor declara abia in 2018 si nu trebuie trecute in declaratia din acest an!

Cum faci sa platesti mai putin impozit sau chiar deloc?

Dezvata-te de a retrage cu regularitate. Gandeste-te ca poate traversezi o perioada buna, banca ta s-a rotunjit, insa daca vei retrage azi si in urmatoarea saptamana vei avea mare ghinion, te vei trezi ca alimentezi contul din nou.

De ce sa platesti impozit aiurea? Fii mai prudent si calculat. Profita de avantajele oferite de pariurile online: nu platesti taxe la depunerea biletelor si nici pentru biletele castigatoare. Nu te grabii! Repeta ce ai facut si pana acum si lucreaza in continuare la consolidarea bancii tale.

Stabileste-ti termene clare si eventual sincronizeaza-te cu sistemul competitional sportiv. Nu uita sa divizezi retragerile in sume mai mici de 66.750 RON pentru a te asigura ca nu depasesti primul prag de impozitare si ca platesti numai 1% impozit din ce retragi.

Cum se declara veniturile de la pariuri online?

Pariorii au obligatia de a cere de la operatorii de jocuri de noroc online lista cu retragerile efectuate in anul precedent, daca nu li s-au transmis deja acest informatii. In baza acestor date, jucatorii trebuie sa completeze si sa depuna declaratia 200 de la ANAF pana in data de 25 mai.

AICI GASESTI INSTRUCTIUNILE EXPLICATE SI TOATE DATELE NECESARE PENTRU COMPLETAREA CORECTA A DECLARATIEI 200 DE LA ANAF!

Aceasta declaratie se poate descarca de pe site-ul organului fiscal si se poate tipari, pentru ca ulterior sa fie trimisa prin posta spre ANAF, sa fie depusa in persoana, la ghiseu. Cea de-a doua varianta este completarea si depunerea declaratiei online, procedeu care presupune deschiderea/detinerea unui cont validat pe site-ul administratiei fiscale.

AICI GASEȘTI UN TUTORIAL VIDEO CU PASII NECESARI CREARII UNUI CONT NOU PE SITE-UL ANAF!