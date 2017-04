(P) Ai castigat bani la pariuri online? Vezi metoda simpla de declarare a veniturilor

Ai castigat la pariuri online in 2016? Daca ai retras bani din contul tau de pariuri online anul trecut, trebuie sa depui declaratia nr. 200 la ANAF pana pe 25 mai 2017, altfel risti o amenda!

Declararea veniturile obtinute din jocuri de noroc online reprezinta o masura obligatorie. Castigurile la pariuri online sunt considerate, din punct de vedere legislativ, toate retragerile efectuate din contul de pariuri online. Astfel, daca ai depus 300 RON si ai retras 150 RON, va trebui sa declari cei 150 RON si ulterior sa platesti impozitul cuvenit pe aceasta suma, respectiv 1%, adica 1.5 RON.

Primul lucru pe care il ai de facut este sa cauti lista cu retragerile efectuate in anul trecut de la agentiile de pariuri online licentiate in Romania la ONJN. in mod normal, operatorii ar trebui sa le trimita tuturor utilizatorilor aceste informatii pana la sfarsitul lunii februarie, insa daca nu gasesti respectivul mail poti fie sa cauti manual retragerile in istoricul din platforma agentiei, fie sa contactezi departamentul de relatii cu clientii pentru a solicita aceste date. Asigura-te ca notezi fiecare retragere efectuata intre 01 ianuarie 2016 si 31 decembrie 2016 in mod individual, intrucat impozitul este perceput per retragere si nu cumulat!

Odata ce ai evidenta retragerilor tale, trebuie sa descarci declaratia nr. 200 de la ANAF sau sa te inregistrezi/autentifici pe site-ul administratiei fiscale. Vei avea nevoie de codurile de identificare fiscala ale organizatorilor de jocuri de noroc, dar si de denumirile oficiale ale acestora. inarmat cu aceste cunostinte, nu-ti ramane decat sa incepi sa completezi formularul (online sau pe hartie).

Prima parte presupune introducerea unor date din cartea de identitate, detalii bancare si ceva date de contact. Partea secunda a formularului este identica cu anexele: aici trebuie sa completezi individual fiecare retragere, asa ca in functie de numarul retragerilor efectuate vei avea nevoie de mai multe sau mai putine anexe. Ai grija sa nu treci castigurile obtinute de la pariuri offline, intrucat impozitul cuvenit ti-a fost oprit inainte de inmanarea castigurilor.

Dupa, trebuie sa depui declaratia: online, prin posta sau in persoana – la sediul ANAF din rata teritoriala in care esti domiciliat. Apoi, nu-ti ramane decat sa astepti instiintarea de la ANAF care iti va comunica suma pe care o ai de plata – vei avea termen 60 de zile sa efectuezi plata din momentul primirii acestei notificari.

Acestea sunt pragurile de impozitare pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc (atat online, cat si offline):

· Se plateste impozit 1% daca suma retrasa este mai mica de 66.750 RON

· Se plateste impozit 16% pentru suma care depaseste 66.750 de RON, dar pana la 445.000 RON

· Se plateste impozit 25% pentru suma care depaseste 445.000 RON

Desi pragurile de impozitare sunt aceleasi, jucatorii care pariaza online pot rula de n ori castigurile inainte de a plati impozit catre stat. De asemenea, cei care mizeaza pe internet pot sa-si gestioneze retragerile astfel incat sa nu plateasca niciodata mai mult de 1% impozit.

Nu uita sa depui declaratia din timp si sa nu astepti pana in ultimul moment, pe 25 mai, pentru ca nu ai de ce. Retragerile din 2017 se vor declara abia in 2018!