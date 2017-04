(P) A doua REMONTADA?! Barcelona incearca din nou imposibilul, pentru cea mai frumoasa pagina din istoria UCL. Urmareste Barcelona - Juventus LIVE

Barcelona - Juventus este in aceasta seara, de la 21:45

Manchester United - Anderlecht, meciul care ii poate duce pe Stanciu si Chipciu in semifinalele UEL, joi seara, ora 22:00, in direct la ProTV

Invinsi la scor de neprezentare la Torino, in mansa tur a dublei cu Juventus, Messi & Co viseaza la o noua minune! La nici o luna dupa ce au intors un 0-4 in fata lui PSG, catalanii vor sa o elimine si pe Juventus din UEFA Champions League.

"Mai mult decat un club", e motto-ul cu care catalanii se incurajeaza inaintea partidei. La meci sunt anuntati peste 90.000 de oameni, care ii vor sustine pe Messi, Neymar, Suarez si Pique in incercarea de a reusi o noua "remontada".

"Nu avem nimic de pierdut! Noi trebuie sa marcam un gol, pentru ca fanii il vor da pe al doilea, iar al treilea va veni singur", spune si Luis Enrique.

Meciul Barcelona - Juventus, este transmis in exclusivitate in Romania pe Dolce Sport 1, in seara aceasta, de la ora 21:45

Clientii Telekom pot urmari partida cu televiziunea de la Telekom, pe www.telekomtv.ro si aplicatia mobila Telekom TV.