(P) Liga 1: Acestea au fost cele mai mari surprize ale campionatului – Cat castigai daca le nimereai?!

Reincepe actiunea in Liga 1, iar pariorii deja cauta cotele mari oferite de casele de pariuri online.

Amatorii de adrenalina de la noi din tara adora cotele mari, surprizele si favoritii falsi. Chiar daca biletul zilei este probabil cel mai la moda stil de a paria, exista numerosi pariori care speculeaza deseori cotele exagerat de mari pe care le gasesc in ofertele agentiilor.

In continuare vom arunca o privire peste cele mai controversate rezultate inregistrate in primele 22 de runde din sezonul 2017-2018 de Liga 1 si vom vedea cum trebuie sa procedam pentru a incerca sa profitam si noi de astfel de cote uriase.

Acestea sunt cele mai mari 5 surprize din actuala stagiune de Liga 1 din punctul de vedere al cotelor oferite de casele de pariuri sportive online.



Etapa 2: Dinamo vs Botosani, scor 0-1 – Cota pentru victoria oaspetilor era de 8.50

Etapa 8: Poli Iasi vs Sepsi, scor 0-2 – Cota pentru victoria oaspetilor a fost 6.50

Etapa 9: Dinamo vs Poli Timisoara, scor 1-2 – Cota pentru victoria oaspetilor era de 7.50

Etapa 11: Dinamo vs Concordia Chiajna, scor 2-3 – Cota pentru victoria oaspetilor a fost 8.50

Etapa 18: Poli Iasi vs FCSB, scor 1-0 – Cota pentru victoria gazdelor era de 6.50





Pe langa acestea, au mai fost cateva rezultate extrem de neasteptate in prima parte a sezonului actual al Ligii 1, cum ar fi victoria timisorenilor in fata celor de la CFR Cluj cu scorul de 4-3, care a avut o cota de 6.00, victoria Viitorului impotriva FCSB-ului, al carui pronostic primise o cota de 5.00 la casele de pariuri online sau infrangerea celor de la Dinamo in deplasarea de la Iasi – pronostic al carei cota era de 5.50.

Totusi, cred ca aceste exemple sunt suficiente pentru a indica mesajul: Se produc destule surprize în Liga 1 pentru ca pariorii isteti sa poata profita de cotele generoase oferite de agentii. Totusi, pentru a putea scoate maximul dintr-o astfel de abordare suntem obligati sa avem conturi deschise la mai multi operatori, pentru ca diferentele intre cotele oferite de catre acestia pot fi extrem de mari, iar atunci cand jucam ponturi cu cote mari, acest lucru devine si mai important.

Punerea in practica a strategiei de pariuri contra favoritilor





Nu exista nici o formula care sa ne garanteze succesul in pariuri sportive, insa putem urmari un sablon care sa ne duca pe urmele pariorilor iscusiti. In primul rand, trebuie sa observam tot ce misca in campionatele vizate, sa urmarim stiri, conturi si grupuri de pe retele de socializare, forum-uri si asa mai departe.

Trecutul ne poate ajuta intr-o oarecare masura, insa nu trebuie sa reprezinte un factor de sine statator. Revenind la exemplul nostru, trebuie sa admitem ca numele unor echipe par sa fie prezente mai des in aceste meciuri cu deznodamant neasteptat. Pe primul loc este Dinamo, urmata de Poli Iasi si mai apoi de alte echipe care au fost implicate in astfel de partide.

Analizand aceste doua echipe, vom intelege de fapt dupa ce trebuie sa ne uitam atunci cand cautam pariuri valoroase cu cote mari. Sa luam cazul celor de la Dinamo: este vorba despre o echipa care a fost supraevaluata, care si-a pierdut o parte dintre jucatorii importanti inainte de inceperea sezonului si după o perioada inclusiv antrenorul si directorul tehnic. Casele de pariuri nu s-au adaptat atat de repede acestor schimbari si nu au evaluat bine impactul plecarilor, lucru care a generat cateva posibilitati bune de a profita de pe urma lor.

Al doilea scenariu ne prezinta o echipa subevaluata, Poli Iasi. Elevii lui Stoican au aratat bine si in sezonul precedent, insa de atunci s-au produs destul de multe schimbari, inclusiv plecarea presedintelui executiv Florin Prunea. Totusi, toate aceste schimbari au fost benefice, iar Iasi-ul este inca in carti pentru calificarea in play-off. Casele de pariuri online nu au anticipat atat de bine forta grupului si forma neasteptat de buna aratata de moldoveni in meciurile tari, in care Stoica a reusit sa-si motiveze jucatorii foarte bine. De aceea au aparut si acele cote foarte mari pentru victoriile iesenilor.

Daca vrei sa joci un astfel de strategie la pariuri nu uita sa joci o miza fixa, care sa nu reprezinte mai mult de 2% din banca ta, pentru ca altfel risti sa ajungi la faliment. Pariurile pe cote foarte mari pot presupune serii destul de lungi de bilete pierzatoare, asa ca trebuie sa fii foarte precaut. Mult succes!