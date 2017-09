Gata cu fotbalul international: Acestea sunt pronosticurile specialistilor pentru partidele de vineri

Vineri reincep campionatele, iar specialistii din echipa pariorilor din Romania au analizat cele mai interesante doua partide ale acestui weekend, si anume: FC Botosani vs. Astra Giurgiu si Hamburger SV vs. RB Leipzig. Rasfoieste analizele specialistilor si vezi care sunt sugestiile de pronosticuri pentru aceste partide, dar si unde gasesti cele mai bune cote pentru meciurile din campionatele de top ale Europei!

FC Botosani vs. Astra Giurgiu





Dupa ce a remizat in prima etapa a acestui sezon de Liga 1 cu liderul actual al clasamentului, CFR Cluj, FC Botosani si-a castigat urmatoarele 3 meciuri disputate pe teren propriu: 5-1 cu Sepsi, 1-0 cu Poli Timisoara si 2-1 cu Concordia Chiajna. Interesant este ca moldovenii au fost invinsi in ultimele doua deplasari, dupa ce l-au pierdut pe golgheterul Golofca, care a fost transferat la FCSB.

Elevii lui Costel Enache, care ocupa pozitia a patra in clasament, par totusi capabili sa se impuna cel putin in disputele pe teren propriu, chiar si dupa plecarea lui Golofca, daca este sa ne gandim ca au castigat ultimele 2 meciuri de acasa fara sa se bazeze pe serviciile sale, insa nu putem neglija faptul ca atacul botosanean sufera in acest moment.





Pauza competitionala a fost una cat se poate de binevenita pentru echipa antrenata de Edward Iordanescu, tinand cont de faptul ca astralii au jucat deja 12 meciuri in acest inceput de sezon, dintre care 4 au fost in preliminariile Europa League.

Desi a schimbat antrenorul si lotul aproape in întregime, Astra s-a descurcat mai mult decat onorabil in acest start de sezon, pierzand un singur meci si obtinand 4 victorii si 3 rezultate de egalitate. De altfel, giurgiuvenii se afla numai la un punct in spatele botosanenilor si la numai 3 puncte de ocupanta locului 2. Toate victoriile Astrei au fost obtinute insa pe teren propriu, iar in deplasare, baietii lui Iordanescu Jr. au obtinut numai doua remize, ce-i drept, in fata unor echipe redutabile din Liga 1: FCSB si CS U Craiova.

FC Botosani a marcat in toate meciurile disputate in fata propriilor suporteri in acest sezon, iar Astra a inscris in toate deplasarile, astfel incat pronosticul Ambele echipe vor inscrie, care poate fi jucat la Unibet la o cota de 1.85 nu pare unul de neglijat.



Tinand cont de natura acestei partide, dar si de situatia din clasament a celor doua echipe, ne putem astepta ca cele doua formatii sa se mulțumeasca cu un rezultat de egalitate, pe care putem miza la Betfair la o cota de 3.10.



Hamburger SV vs. RB Leipzig

Dupa ce a evitat retrogradarea in-extremis la finele sezonului trecut de Bundesliga, Hamburg a inceput acest sezon cat se poate de dubios, pierzand in fata lui Osnabruck in primul tur al Cupei Germaniei, desi formatia antrenata de Markus Gisdol a jucat mai bine de 70 de minute in superioritate numerica. Cu un om mai putin, Osnabruck a inscris de 3 ori in poarta lui Mathenia, iar pe final de meci, oaspetii au inscris un gol de onoare din penalti.

Cu toate acestea, Hamburg a inceput bine noul sezon de Bundesliga, castigand pe teren propriu cu Augsburg, scor 1-0 si impunandu-se cu scorul de 1-3 in deplasarea de la Koln, formatie care a incheiat sezonul trecut pe pozitia a 5-a in campionatul german.

Fundasul central Mergim Mavraj a vazut de doua ori cartonasul galben in ultimul meci si este suspendat pentru aceasta partida.

In conditiile in care si Bjarne Thoelke este accidentat, ne putem astepta ca Gisdol sa inceapa partida cu Rick van Drongelene titular: tanarul fundas central in varsta de 18 ani, care a fost adus in aceasta vara de la Spart Rotterdam. De la gazde vor mai lipsi experimentatii jucători de atac Nicolai Muller si Aaron Hunt.

Spre deosebire de Hamburg, RB Leipzig a investit destul de serios in aceasta vara, plătind nu mai putin de 60 de milioane de euro pentru aducerea a 5 jucatori, si anume: Kevin Kampl, Jean-Kevin Augustin, Bruma, Konrad Laimer si Yvon Mvogo.

Desi s-a impus cu lejeritate in fata modestei formatii Dorfmerkingen in Cupa Germaniei, castigand cu 5-0, elevii lui Ralph Hasenhuttl au pierdut in mod surprinzator meciul de debut in sezonul actual de Bundesliga in fata celor de la Schalke, cu scorul de 2-0, desi au avut o posesie covarsitoare a balonului: 64%.

In cea de-a doua partidă, RB Leipzig s-a vazut condusa de Freiburg la pauza, insa Werner si compania au reusit o revenire spectaculoasa in partea secunda a jocului, marcand de 4 ori si castigand cu 4-1.

Vicecampioana Germaniei are obiective marete in acest sezon si nu se va multumi cu nimic altceva decat cu o victorie. Tinand cont si de problemele din lotul gazdelor, ne putem astepta la o victorie a lui RB Leipzig, care poate fi jucata la Sportingbet la o cota de 1.90.



Niciuna dintre cele doua defensive nu au aratat impecabil in acest debut de sezon, fapt pentru care este foarte probabil sa vedem goluri de ambele parti. Pariul Ambele echipe inscriu are o cota de 1.83 la Netbet.



RB Leipzig ne-a aratat ca porneste motoarele in repriza secunda; in meciul din sezonul trecut de pe Imtech Arena, oaspetii s-au impus cu scorul de 0-4, iar toate cele 4 goluri au fost marcate in cea de-a doua parte a jocului. Prin urmare, pronosticul Se marcheaza mai multe goluri in a doua repriza, care poate fi gasit la Betano la o cota de 1.97 este un alt pariu tentant pentru acest meci.



