Cota 6 sau 7 pe victorie Steaua? Sau cota 7 la victorie Dinamo? TU ce alegi weekendul asta? (P)

Saptamana trecuta mii de pariori au profitat de Super Cota Marita de 10.00 pe victoria Stelei la Craiova, pe care ti-am prezentat-o in acest articol.

VINERI, LIVE la Sport.ro: 10:30 Conferinta de presa la Dinamo! 11:15 Reghe vorbeste inaintea meciului cu Gaz Metan! 14:00 Tragere la sorti optimile Europa League! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Sa iti inmultesti dupa un singur meci banii de 10 ori, nu se intampla in fiecare zi. Ei bine, casele de pariuri online 888Sport ( Decizia nr. 1439/12.08.2016) si Betfair, (Decizia nr. 1291/29.07.2016), doua dintre cele mai bune din lume la ora actuala, au "recidivat" in acest weekend si ofera doua noi cote fantastice: Cota 7.0, respectiv Cota 6.0 la victoria Stelei in deplasarea de la Gaz Metan.

Pariaza pe victoria Stelei la cota 7.0! Sau la Cota 6.0! Sau la amandoua - Click AICI!

Cum data trecuta cotele prezentate de specialistii Superpont au adus noroc pariorilor, am apelat si de aceasta data la Tudor Popa , unul dintre cei mai buni tipsteri profesionisti din Romania si fondator al grupului Superpont:

Pariorii au fost putin reticienti la aceste Cote Marite la inceput, deoarece nu intelegeau exact mecanismul lor. Apoi, cand au vazut ca isi pot spori semnificativ castigurile in timp foarte scurt, au inceput sa fie foarte receptivi, iar astazi nu exista parior serios care sa nu beneficieze de aceste Super Cote. Mai ales acum, cand Steaua traverseaza o perioada foarte buna si o victorie la Medias este de asteptat. Sa iti inmultesti banii de 6 sau 7 ori rapid, ce poate sa isi doreasca mai mult un parior? Sau, de ce nu, poti paria pe cota 14.00 ca bate Gaz Metan?!?

Iata cum pariezi pe una dintre Super Cotele Marite la Gaz Metan - Steaua

1. Click pe acest link sau pe una dintre imaginile de mai jos si urmeaza instructiunile de acolo. Dureaza doar 5 minute, dar iti pot aduce multi bani in acest weekend.

2. Pariaza pana la 50 RON pe Cota Marita 6.00 sau 7.00 sau chiar pe amandoua si iti poti multiplica banii in cazul, destul de probabil, al unei victorii a Stelei.

Click pe imagine pentru cota 6 la victorie Steaua

Click pe imagine pentru cota 7.00 la victorie Steaua sau cota 14.00 pe victorie Gaz Metan

Nu te inspira meciul Gaz Metan - Steaua? Atunci pariaza la Super Cote pe Dinamo - Craiova! = Click AICI!

Fanii dinamovisti, cat si cei craioveni au un motiv de bucurie in weekend. Unul dintre cele mai tari derbyuri, cu o rivalitate de zeci de ani, se disputa sambata aceasta, iar casa de pariuri 888Sport a pregatit si aici cote ametitoare: Cota 7.00 pe victoria lui Dinamo, respectiv Cota 11.00 pe victoria Craiovei. De neratat pentru orice parior care se respecta, ne-a declarat acelasi Tudor Popa (iti recomandam sa il urmaresti pe pagina personala de Facebook aici).

1. Click pe acest link sau pe imaginea de mai jos si urmeaza instructiunile de acolo.

2. Pariaza pana la 50 RON pe cota 7.00 la victorie Dinamo sau cota 11.00 pe victorie Craiova si iti poti multiplica banii rapid dupa acest super derby

In plus, ai GARANTAT Abonament Superpont Premium timp de 60 de Zile

Toti cei care vor deschide un cont nou la 888Sport sau la Betfair de pe acest LINK unul dintre linkurile din acest articol si vor paria pe Super Cotele Marite, vor primi GARANTAT Acces timp de 2 luni in Comunitatea Superpont Premium, cunoscuta in randul pariorilor drept cel mai bun grup de tipsteri si pariori din Romania. Este o ocazia unica de a te alatura celor peste 950 de membri Premium si de a beneficia de ponturile si biletele tipsterilor Superpont. In plus, de ce nu? poti sa iti si multiplici banii de pana la 14 ori, destul de repede si usor.

Reamintim ca, in calitate de membru Superpont Premium, vei beneficia, timp de 2 luni de:

1. Ponturi si bilete zilnice la pariuri, de la tipsteri profesionisti, cu rata de succes de peste 70%; in afara de fotbal, aici gasesti ponturi din baschet, volei, tenis si alte sporturi de interes

2. Acces NELIMITAT in cel mai mare si cel mai bun Grup de pariuri Live de pe Facebook, acolo unde se fac banii adevarati la minut, zi de zi;

3. Super Pontul si Biletul Zilei de la unii dintre cei mai cunoscuti oameni de fotbal din Romania!!!

4. Un grup de peste 950 de pariori de top, cu care te vei putea sfaturi, cu care imparti opinii, pareri despre meciurile cele mai tari. Cu cat petreci mai mult timp printre pariorii profesionisti, cu atat mai mari sansele sa devii si tu unul din ei!

Iti uram multa bafta la bani!

*Se aplica Termeni & Conditii. Superpont.com este un site de pronosticuri si recenzii ale caselor de pariuri, licentiat de ONJN prin decizia nr.859/28.04.2016. Pronosticurile si recenziile au un caracter strict informativ, care pot ajuta pariorii in decizia lor de pariere, nu reprezinta ponturi sigure. Siteul este dedicat EXCLUSIV persoanelor peste 18 ani. Pariurile sportive NU sunt o sursa sigura de castiguri financiare, ci o metoda de distractie. Daca simti ca pierzi controlul, este bine de stiut ca exista site-uri specializate care te pot ajuta.