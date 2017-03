Cine ar fi crezut ca pierd la pariuri din aceste motive banale (P)

Un parior din Bucuresti ne-a spus cum s-a transformat peste noapte dintr-un pierzator intr-un parior de succes!

Salut, sunt Matei, am 34 de ani si joc la pariuri de prin 2004, adica de pe vremea cand exista agentia Astra. Lucrez intr-un bar de cartier din Bucuresti de cand ma stiu si pariurile mi le puneam la o agentie care era situata la fix 30 de secunde de locul meu de munca. De aici probabil se si explica de ce pariez zilnic de atata timp…

Totusi, nu reuseam sa fiu mai bun decat ceilalti, adica nu castigam de mai mult de doua ori pe luna si oricum nu se punea problema sa ies pe profit. Totul s-a schimbat insa anul acesta, la o zi dupa Valentine’s Day. Dimineata de dupa sarbatoare a fost foarte linistita, asa ca m-am pus pe treaba. Am cautat pe internet care sunt motivele pentru care pierd pariorii si am dat peste acest articol. De atunci, pentru mine s-a schimbat totul. Mi-am dat imediat seama ce faceam gresit:

Nu alegam cele mai mari cote. Ma limitasem la pariatul la o singura agentie de cartier si nu jucam cele mai bune cote de pe piata, lucru care pe termen lung conteaza enorm. Da, acele cote cu 3-5% mai mari la fiecare partida, cumulate, se transforma intr-o caruta de bani, atunci cand vine ziua castigului. Tot pe site-ul respectiv am gasit o lista cu case de pariuri online recomandate de specialisti, si mi-am facut cont la toate.

Mizam in mod haotic. Auzisem eu de niste sisteme: Fibonacci si Martingale, dar nu mi se pareau prea sigure; in rest, habar nu aveam ce inseamna conceptul de money management si cu atat mai putin, nu stiam cum joaca profesionistii. Acum sunt foarte calculat.

Nu alegam sporturile si ligile cele mai previzibile. De cand am lasat competitiile cele mai populare si am trecut pe ligile inferioare din Suedia, Germania sau Turcia dar si pe campionatele din esalonul superior din alte tari mai putin importante in fotbal, rata mea de ponturi castigate s-a marit si a ramas constant pozitiva.





Puneam prea multe meciuri pe bilet. Daca nu gaseam cele 3 reguli de aur, poate ca nici astazi nu mi-as fi dat seama de ce pierdeam pe banda rulanta. Am renuntat la biletele cu multe meciuri si ma opresc la cel mult 4 selectii.

Pariam pe rezultate care erau prea putin probabile. Cotele individuale de 2 si de 3 nu mi se pareau mari si daca stau sa ma gandesc, nici o cota totala de 1.600 pe bilet nu ma dadea pe spate. Acum sunt mult mai atent la ce aleg, nu joc doar pe favoriti, dar nici pe cote mai mari de 1.70.

Analizam superficial partidele si copiam ponturile altora. Ajunsesem sa joc ce joaca toata lumea si sa pierd, cum pierde toata lumea… Acum, pentru ca joc bilete cu putine selectii am mai mult timp sa rasfoiesc avancronici si ponturi de la profesionisti, de unde extrag rapid toate datele de care am nevoie pentru a stabili ponturile zilei.