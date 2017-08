(P) Mayweather vs. McGregor: Vezi pariurile sugerate de Holyfield, Tyson Fury, Doroftei si Leu pentru lupta secolului!

Vezi aici cele mai tari sugestii de pariere!

Confruntarea dintre legendarul boxer Floyd Mayweather Jr. și starul UFC Conor McGregor, care se va desfășura în Las Vegas duminică dimineață de la ora 07:00 și care va fi transmis în direct în exclusivitate de ProTV în România, nu se va disputa pentru nici un titlu oficial, însă cu toate acestea este posibil ca partida să bată toate recordurile în ceea ce privește audiența – fiind difuzat în peste 200 de țări – și numărul celor care vor plăti pentru a viziona evenimentul în format Pay-per-view. Recordul este deținut în acest moment de meciul Floyd Mayweather Jr. vs. Manny Pacquiao, ce a avut loc în luna mai a anului 2015: nu mai puțin de 4.6 milioane de persoane au plătit pentru a vedea partida.

În plus, președintele WBC, Mauricio Sulaiman, a inventat o centură onorifică pe care i-o va acorda câștigătorului din acest meci. „The Money Belt” a fost realizată din piele de crocodil, la care s-au adăugat 1.5 kg de aur de 24 de carate, 3.360 de diamante, 600 de safire și 300 de smaralde.

McGregor se află la prima sa experiență în box, însă cu toate acestea, irlandezul este mai înalt și are cu 12 ani mai puțin decât Mayweather. Și mai mult decât atât, starul din UFC se află în cea mai bună formă a carierei, în timp ce pugilistul american nu a mai boxat de doi ani. Un alt avantaj pe care îl are Conor este faptul că mănușile folosite pentru acest meci vor fi puțin mai mici decât cele standard folosite în box, apropiindu-se mai mult de cele cu care este obișnuit să lupte în circuitul UFC.



Dacă va învinge, americanul va învinge recordul legendarului campion mondial de box Rocky Marciano, care s-a retras din activitate neînvins în anul 1956, având tot același număr de victorii ca Mayweather: 49.

Leonard Doroftei nu crede că partida se va întinde pe tot parcursul celor 12 runde și nu îi dă vreo șansă lui McGregor: „Nu are cum să bată McGregor, oricât de mult mi-ar plăcea. E un sportiv care stă foarte mult pe loc. El luptă în priză, nu pe brațe. Nu cred că McGregor va ține 12 reprize. Cred că Mayweather îl va trânti pe podea prin repriza a treia sau a patra."

Deși foarte multă lume spune că McGregor va fi dezavantajat de faptul că nu-și va putea folosi armele sale principale în ringul de box, fostul luptător de arte marțiale mixte Paddy Holohan vede lucrurile altfel. Fostul luptător din UFC este de părere că lui McGregor îi va fi mai ușor să boxeze, pentru că nu va trebui să ia în calcul toate pericolele care îl pasc atunci când luptă în cușcă.

Există însă riscul ca irlandezul să încalce regulile boxului, lucru semnalat de însuși Mayweather, care a văzut cum McGregor și-a lovit partenerul de antrenament deseori în spatele capului, lucru care este interzis în box. Totodată, starul UFC ar putea lovi cu piciorul din reflex în anumite momente tensionate sau ar putea lovi în mod nepermis dacă va fi în pericol de a fi trimis la podea. 3.50 este cota la Betfair pentru ca McGregor să piardă un punct pentru încălcarea regulilor!

